Sport Top 10 DJST Bacău de Dan Sion - Forul condus de Georgel Cojocaru a dat publicității ierarhia celor mai buni sportivi ai județului în 2017. Number one este triplusaltista Andreea Elena Panțuroiu (CSM Onești). Podiumul e completat de halterofilul CSM Bacău, Ionuț Ilie și de atletul Alexandru Soare de la Știința Final de an, vremea bilanțurilor. Și, evident, a topurilor. Pe plan local, una dintre cele mai așteptate ierarhii este cea întocmită de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. În preajma Sărbătorilor de Iarnă, organismul condus de Georgel Cojocaru a oficializat clasamentul celor mai buni sportivi băcăuani în 2017. Primul loc a revenit atletei de la CSM Onești, Andreea Elena Panțuroiu. Campioana europenă Under 23 la triplusalt este urmată pe podium de halterofilul Ionuț Ilie (CSM Bacău) și de un alt atlet, Alexandru Soare, de la Știința. Având în vedere că în imediata apropiere a podiumului se află sulițașul Alexandru Novac, este clar că și în 2017 atletismul și-a tăiat partea leului. La concurență, însă, cu halterele! De altfel, nu mai puțin de patru dintre cei 12 sportivi prezenți în clasamentul DJST pe 2017 sunt halterofili! Un adevărat record pentru județul Bacău. Dar un record justificat. Astfel, ocupantul locului secund, Ionuț Ilie, triplu campion național în 2017, a impresionat la Europenele de Seniori de la Split, unde a fost foarte aproape de o medalie atât la stilul „smuls” (locul 4), cât și la „aruncat (locul 5). Aflată pe locul 6 în Top 10 DJST, Alice Halmac (CSM Bacău) a cucerit trei medalii la Campionatul European de juniori U15-17, la fel cum a făcut și oneșteanca Mihaela Cambei la Europenele de cadeți. În fine, pe locul 10 găsim o altă halterofilă de la CSM Onești, Marinela Moroșan, și ea cu trei medalii, toate de argint, la CE de Juniori 3. De notat faptul că și în 2017, natația se regăsește în ierarhia de final de an a DJST Bacău. Argintul european de la Netanya, bronzul mondial de la Indianapolis și multitudinea de recorduri naționale l-au plasat pe înotătorul Dani Martin (SCM Bacău) pe poziția a cincea, în timp ce bronzul adus României în proba de sincron de colegul său de club, Alin Ronțu, i-au permis acestuia din urmă să ocupe locul 7. Revenind la cea mai bună sportivă a județului, 2017 a fost un an plin pentru Andreea Elena Panțuroiu. Eleva Mihaelei Nicoară s-a laureat campioană europeană U23 la triplusalt în Polonia, unde s-a impus cu o săritură de 14,27 m. În această stagiune, Panțuroiu și-a mai trecut în palmares un loc 3 la Cupa Europei, un titlu de vice-campioană balcanică și nu mai puțin de trei titluri naționale. Rezultate care au propulsat-o pe primul loc în Top 10 DJST Bacău și care anunță un 2018 în forță. Succes! Ei sunt cei mai buni sportivi băcăuani Locul 1: Andreea Elena Panțuroiu- atletism (CSM Onești/antrenor Mihaela Nicoară). Rezultate 2017: locul 1 CE U23, locul 3 Cupa Europei, Locul 2 Balcaniadă, locul 2 Internaționalele României, locul 1 la CN Seniori, locul 1 la CN Tineret si locul 1 la CN Tineret Probe Combinate. Locul 2: Ionuț Ilie- haltere (CSM Bacău/antrenor George Călin). Rezultate 2017: locul 4 și locul 5 la CE Seniori, 3 locuri 1 la CN Seniori, locul 2 la Cupa României Seniori. Locul 3: Alexandru Soare- atletism (CS Știința Bacău/antrenor Cristina Alexe). Rezultate 2017: locul 2 (10.000 m) și locul 4 (5.000 m) la Mondialele Universitare, locul 7 Cupa Europei echipe 5000 m, locul 3 la Balcaniada de Seniori la cros echipe, locul 8 la Cupe Europei 10.000m, 5 locuri 1 la CN Seniori. Locul 4: Alexandru Novac- atletism (CSM Bacău/antrenor Mihaela Melinte). Rezultate 2017: locul 4 CE Tineret, locul 2 la Jocurile Francofone, locul 3 Cupe Europei echipe, locul 5 Cupa Europei, campion național de seniori și tineret, recorduri naționale seniori și juniori, participare la Mondiale. Locul 5: Daniel Martin- înot (SCM Bacău/antrenor Iulian Matei). Rezultate 2017: locul 2 CE J1, locul 3 CM J1, 6 locuri 1 și 2 locuri 2 la Balcaniada J1, 8 locuri 1 CN Tineret, 2 locuri 2 CN Tineret, 1 loc 1 și 4 locuri 2 la Internaționalele României Seniori, 5 locuri 1 la Internaționalele României J1, 4 locuri 1, 2 locuri 2 și un loc 3 la CN Seniori 25 m, 6 locuri 1 la CN Tineret 25 m, 8 recorduri naționale. Locul 6: Alice Halmac -haltere (CSM Bacău/antrenor George Călin). Rezultate 2017: 2 locuri 2 la CE J U15-17, 1 loc 3 la CE U U15-17, 2 locuri 3 la CN Cadeți U17. Locul 7: Alin Ronțu- sărituri în apă (SCM Bacău/antrenor Adrian Gavriliu). Rezultate 2017: loc 3 la CE J sincron, 2 locuri 1 și un loc 2 la Balcaniada juniori, locul 1 la CN Seniori, 3 locuri 2 și un loc 3 la CN Seniori, un loc 2 la CN J. Locul 8: Mihaela Cambei- haltere (CSM Onești/antrenor Cristina Maftei). Rezultate 2017: 3 locuri 1 CE Cadeți, 3 locuri 1 CN Cadeți, 3 locuri 1 la CN J2, 3 locuri 1 CN Cadeți. Locul 9: Denis Mihai -lupte greco-romane (CSM Bacău- CSS Bacău/antrenor Ion Butucaru). Rezultate 2017: locul 1 CE Cadeți, locul 1 CN Cadeți. Locul 10: Beatrice Ferenț- lupte libere (SCM Bacău/antrenori Victor Donciu și Ion Ambrozie). Rezultate 2017: loc 2 CE Cadeți, loc 1 CN Cadeți, loc 1 CN J. Locul 10: Albert Potoceanu- box (SCM Bacău/antrenor Relu Auraș). Rezultate 2017: loc 2 CE Cadeți, loc 1 CN Cadeți, loc 1 Cupa României Cadeți. Locul 10: Marinela Moroșan- haltere (CSM Onești/antrenor Gheorghe Maftei). Rezultate 2017: 3 locuri 2 la CE J3, locul 1 la CN Tineret, locul 2 CN J1, 2 locuri 3 la CN J1, 3 locuri 3 la CN Tineret.

