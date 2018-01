Actualitate Târgul Buhuși vrea să-și schimbe… chipul de Ion Fercu -

Anul acesta, târgul Buhuși e pe cale să-și schimbe mult… chipul, dacă va urma traseul optimist pe care ni l-a schițat primarul Vasile Zaharia. Unele dintre aceste speranțe vor prinde sigur viață, întrucât au aprobate sursele de finanțare. Străzile Mircea Voievod (asfalt, rețea de apă potabilă și canalizare, trotuare), Bodești (rețea de apă potabilă și asfalt), Bucegi, Dragoș Vodă și Florilor (asfalt și trotuare), Nicolae Bălcescu (trotuar, carosabil cu pavele speciale), Mihai Viteazul (asfaltat, două sensuri de circulație) vor fi cele care vor da tonul unor reabilitări importante. Strada Nicolae Bălcescu va deveni, cel puțin pentru weekend, zonă pietonală. Pe strada Libertății vor da semne de viață lucrările de reabilitare a trotuarelor. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 5 SHARES Share Tweet