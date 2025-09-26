Stadiul lucrărilor pe lotul 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău depășește 80%

Lotul 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău (#A7), sectorul Domnești Târg – Răcăciuni, a depășit 80% din stadiul fizic al lucrărilor, a anunțat Cristian Pistol. Pe cei 38,78 km ai acestui tronson, unde antreprenorul român UMB Spedition mobilizează aproximativ 1.500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară mai multe lucrări:

amenajarea nodului rutier Adjud (65% fizic),

amenajarea nodului rutier Răcăciuni (85% fizic),

terasamente și așternere de mixturi asfaltice,

strat de uzură, montare parapet metalic, marcaje rutiere și panouri fonoabsorbante.

Potrivit estimărilor, până la finalul acestui an circulația va fi posibilă cel puțin până la Adjud (17 km din aproape 39 km). Valoarea contractului, finanțat prin PNRR, se ridică la 2,48 miliarde lei, fără TVA.

În prezent, constructorul român lucrează pe toate cele trei loturi ale tronsonului Focșani – Bacău (95,9 km), cu aproximativ 4.000 de muncitori. Dacă ritmul actual se menține, în 2026 se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani pe o distanță de 390 km (A3 – A7).