Înotătorul băcăuan Daniel Martin pleacă luni la Mondialele din Coreea de Sud, unde speră să realizeze baremul de participare la Olimpiada de anul viitor, din Japonia.

Măcar unul din trei

30 de ore de zbor pentru a recupera 30 și ceva de sutimi de secundă. Nu, nu-i o glumă. Cel mult, un paradox. Și sigur o realitate. Luni, înotătorul CSM Bacău Daniel Martin va pleca, alături de delegația României, la Mondialele de Natație programate în Coreea de Sud, la Gwangju. Aici, băcăuanul va concura la trei probe: 100 metri spate, 100 metri fluture și 200 metri spate. Și va ataca baremul de participare la Olimpiada programată vara viitoare, în capitala Japoniei, Tokyo. „Ținta mea este să ating măcar unul din cele trei baremuri”, spune Dani. Multiplul campion național vine după două tentative de realizare a baremului pentru Tokyo cărora le-a lipsit puțin, foarte puțin. Concret, câte 30 de sutimi de secundă. Cele 30 de sutimi pentru care sportivul antrenat de Iulian Matei se pregătește să zboare acum 30 de ore.

„Through every dark night…”

30 de ore de zbor, plus escala de la Moscova, nu sunt nici ele o glumă. Laureatul premiilor Deșteptarea din 2018 știe cum le va umple: „Pe lângă somn, cu multă meditație. Meditație în privința lucrurilor pe care le am de făcut. Ce a fost, a rămas în trecut și, în acest moment, are o importanță minoră. Mă concentrez aproape exclusiv pe ce trebuie să fac în continuare, începând cu această ediție a Mondialelor”. Așadar, odihnă și meditație. Plus câteva filme și un play-list muzical actualizat. Sigur, 2Pac va fi și el prezent. Dacă nu în play-list, atunci în gândurile lui Dani. „Modelul meu este Tupac Amaru Shakur. Mentalitatea sa m-a inspirat foarte mult”, mărturisea Daniel Martin într-un interviu acordat Deșteptării, toamna trecută, înainte de Olimpiada de Tineret de la Buenos Aires, unde a cucerit două medalii de argint.

Erori: tehnice și de strategie

Chiar dacă spune că „lucrurile care au fost, au rămas în trecut”, Dani Martin este dispus să dea puțin timpul înapoi. Nu doar de dragul discuției, ci și pentru a înțelege ce ar trebui corectat pentru ca baremul de participare la Olimpiadă să devină o realitate. Așadar, la Internaționalele României, de acum o lună și ceva, Dani a parcurs proba de 100 metri spate cu timpul de 54.12, baremul olimpic fiind de 53.80. În iunie, la Barcelona, băcăuanul a încheiat proba de 100 metri fluture cu 54.12, în timp ce baremul pentru Tokyo este de 53.80. Ce a lipsit, în afara sutimilor de secundă? „La spate, a fost o problemă de strategie. La fluture, în schimb, au fost greșeli pur tehnice”, explică Dani.

Dezamăgire doar de moment

În detaliu, acum. „La Barcelona, la fluture, ultimele două brațe nu au fost așa cum trebuie și am încheiat cursa cu capul în perete. În ceea ce privește eroarea de strategie de la 100 metri spate, asta m-a costat în a doua jumătate a cursei. Concret, am forțat mai mult decât trebuia în primii 50 de metri, iar în următorii 50 am mers mult mai slab. Pe moment am fost dezamăgit, dar ulterior am analizat toate aceste chestiuni, inclusiv cu antrenorul meu, și acum sperăm ca totul să decurgă fără niciun fel de eroare ”, precizează înotătorul băcăuan în vârstă de 19 ani.

Cu pedala de accelerație blocată

Cu doar o săptămână înaintea startului de la Gwangju, Daniel Martin spune că este foarte motivat. „Fizic, sunt la maxim. Mental, sunt puțin sub presiune, presiunea venind și din partea celor din jurul meu. Ca să folosesc o metaforă, sunt cu pedala de accelerație blocată, însă am convingerea că voi gestiona cât mai bine această stare de super-motivație și voi reuși să-mi ating obiectivele”, zâmbește Dani. Printre obiectivele de la Gwangju figurează și vreo medalie? „Recordinho”, așa cum îi spune directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, nu are ezitări: „Sincer, mă feresc să mă gândesc la medalii. Prefer să mă concentrez pe baremuri”. OK, Dani, zbor plăcut spre Tokyo, via Gwangju!

„Sperăm să vă impresionăm frumos după această ediție a Campionatelor Mondiale de Natație. Avem doi lideri la înot, cu obiective clare, cu obiective care sunt normale având în vedere rezultatele lor de până acum: Robert Glință și Daniel Martin.”

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern

Sare și Cătălin Cozma

În lotul României care va participa la Mondialele de Natație din Coreea de Sud mai figurează un băcăuan: săritorul în apă Cătălin Cozma. Deși vine după un rezultat foarte bun anul acesta la sincron mixt, alături de bucureșteanca Antonia Pavel (locul 1 la Grand Prix-ul de la Bolzano, cu un punctaj demn de o medalie la Europene), Cătălin Cozma va participa la CM de la Gwangju doar la individual, nu și la sincron. Sportivul antrenat de Adrian Gavriliu va concura la sincron mixt cu Antonia Pavel la Europenele din august, de la Kiev (Ucraina).