Ședință de Consiliu Local. „Dispute” mari pe tema Etapei „Raliului Moldovei”

Asocierea municipiului Onești cu Asociația Club Sportiv Raly Spirit din localitate în vederea cofinanțării Proiectului „Raliul Moldovei 2018” a fost proiectul de hotărâre care a adus cele mai mari dispute în rândul consilierilor locali oneșteni. Pentru acest proiect de hotărâre s-a dat aviz negativ în comisia juridică a Consiliului Local Onești, fapt ce a făcut ca în cadrul dezbaterii să nu lipsească argumentele, dar nici contraargumentele în ceea ce privește asocierea în cauză.

Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc a menționat că „desfășurarea unei etape a Raliului Moldovei în localitate aduce acest municipiu pe buzele tuturor celor ce iubesc automobilismul. Etapa super – specială de la Onești va fi transmisă în direct la câteva posturi de televiziune.

Trebuie să fiți convinși că acesta este un eveniment pozitiv!” Dacă Mihaela Bădic Geaboc (consilier local al ALDE) a declarat că va condiționa votul la acest proiect de hotărâre de promisiunea primarului Nicolae Gnatiuc de a organiza premierea elevilor olimpici din Onești, consilierul local Alexandru Cristea (PSRO) a privit asocierea municipiului cu Asociația Raly Spirit sub aspectul oportunității.

„Consider și eu că Oneștiul are nevoie de promovare dar sub aspect economic ne aflăm într-o situație de compromis. Dacă punem în balanță aspectul cu proiectul pentru divertismentul oneștenilor și cel economic observăm lucruri foarte diferite. Au fost taxe la nivelul municipiului care s-au triplat, avem drumuri care s-au degradat și vor continua să se degradeze și în viitor. Avem de ales și consider că în locul organizării etapei superspeciale de automobilism am putea asfalta unul din aceste drumuri degradate pe o distanță de 500 de metri!”, a menționat Alexandru Cristea.

Probleme administrative vs. divertisment

Ferm pe aceeași poziție, edilul șef al Oneștiului, Nicolae Gnatiuc a semnalat faptul că „niciun consilier local oneștean nu și-a exprimat îngrijorarea la momentul în care municipalitatea a pierdut 30 de miliarde de lei vechi în câteva luni, la preluarea de către SC Domeniul Public și Privat SA a rețelei de apă! Iar drumurile din municipiul Onești o să fie realizate de SC DPP!” Consilierul local Gheorghe Ene (PNL) a avut o atitudine mai dură, menționând:

„Este vorba de altceva! Oneștiului trebuie să i se facă publicitate la podul de peste râul Trotuș (care stă să cadă), la drumul de intrare în municipiu dinspre Adjud (ce este de ani de zile în stare critică), să fie prezentat cum arată Biblioteca Municipală «Radu Rosetti» și Casa de Cultură, drumurile ce sunt mai rele decât la sate!” Dincolo de aceste poziții consilierul local independent Gelu Panfil a menționat:

„Acest orășel al nostru a avut har de la Dumnezeu și a dat lumii pe Nadia Comăneci și mulți alți sportivi de valoare. Unul dintre aceștia este și Adrian Răspopa, ce este campion național și care dorește ca această etapă să se desfășoare la Onești. Oare nu datorăm nimic acestui campion?” La votarea acestui proiect de hotărâre, cu o oarecare majoritate membrii Consiliului Local Onești au fost de acord cu asocierea, precum și cu cofinanțarea etapei de raliu, ce va avea loc în luna iunie.