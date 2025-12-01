Românii din diaspora celebrează, alături de țară, Ziua Națională a României



Cu ocazia Zilei Naționale a României, FADERE – Federația Asociațiilor de Români din Europa transmite un călduros La mulți ani! tuturor românilor, oriunde s-ar afla, precum și României, patria care ne unește în spirit, identitate și continuitate.

1Decembrie reprezintă, în mod profund, o zi a unității și a solidarității naționale, un moment în care românii de pretutindeni își reafirmă apartenența la aceeași istorie, cultură și comuniune de valori. Este ziua în care celebrăm Marea Unire – o expresie a voinței colective și a destinului comun al poporului român.

Pentru milioane de români din diaspora, această zi are o semnificație aparte. Departe de casă, dar mereu conectați la rădăcinile lor, românii din afara granițelor se alătură conaționalilor din țară în același gând și aceeași simțire. 1 Decembrie devine astfel un pod simbolic între țară și diaspora, o reîntregire sufletească care depășește distanțe geografice și diferențe culturale.

În acest spirit al unității, FADERE prezintă un material video emoționant în care copiii românilor din diaspora cântă Imnul Național al României. Imnul este, poate mai mult decât oricare alt element identitar, un simbol care unește, inspiră și rămâne adânc întipărit în sufletul fiecărui român. Pentru copiii născuți sau crescuți în afara țării, cântarea imnului este un act de continuitate culturală și un legământ afectiv față de România.



La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, de acasă și de pretutindeni!