Multimedia Războiul consilierilor PSRo continuă de Ramona Ionescu -

– Eusebiu Diaconu și Romică Botoi contestă ordinul prefectului care îi suspendă din funcția de consilieri locali PSRo; cei doi, împreună cu Valentin Uricaru, secretar general al PSRo, au organizat o conferință de presă în care au spus că suspendarea consilierilor este un abuz Eusebiu Diaconu și Romică Botoi, consilieri locali suspendați din funcție prin ordin al prefectului, în urma autodizolvării Partidului Social Românesc (PSRo), atacă decizia prefectului Maricica Luminița Coșa. Marți dimineață, cei doi, însoțiți de Valentin Uricaru, secretar general al PSRo, au depus o plângere prealabilă administrativă împotriva ordinului prefectului nr.10/2018, prin care reiterează cererea de revocare a documentului. Eusebiu Diaconu și Romică Botoi și-au motivat solicitarea prin faptul că persoana care a solicitat suspendarea lor din funcție, respectiv, Cristinel Manolache (fost președinte PSRo Bacău), nu avea reprezentare legală, statutară, la acea dată. „După formularea plângerii penale inițiale, am aflat că pe 21 decembrie 2017, Congresul Național al PSRo, pe listele căruia am fost ales consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Bacău, a adoptat statutar o hotărâre de încetare a activității și autodizolvare a partidului. Deși am sesizat Comisia Națională de Arbitraj și pe președintele PSRo în legătură cu excluderea mea din partid, acesta mi-a răspuns că nu mai poate lua nicio decizie ca urmare a autodizolvării PSRo. Ei bine, partidul a fost autodizolvat pe 21 decembrie 2017, iar excluderea mea a fost adoptată pe 27 decembrie 2017. Iată un motiv în plus pentru a cere revocarea Ordinului prefectului mr.10/2018”, declară Eusebiu Diaconu. Astfel stând lucrurile, Diaconu spune că hotărârea de excludere și sesizarea prefectului sunt afectate de o cauză de nevaliditate, fiind emise de o persoană care nu mai avea capacitatea statutară/legală de a decide excluderea și de a sesiza prefectului pentru vacantarea mandatelor celor doi consilieri. Efectele hotărârii de autodizolvare În documentul înaintat autorităților, Eusebiu Diaconu și Romică Botoi precizează că hotărârea de autodizolvare/încetare a activității PSRo își produce efectele de plin drept (ope legis) de la data adoptării sale petru membrii/organele de conducere locale ale PSRo, conform statutului partidului. De la data de 21 decembrie 2017, inclusiv Biroul executiv municipal/județean nu mai era în măsură să decidă în vreun fel asupra membrilor de partid. Cei doi spun că autoritățile au fost induse în eroare, iar persoana care se face vinovată de suspendarea lor abuzivă va răspunde penal pentru fals, uz de fals și constituirea/aderarea la un grup infracțional organizat, pentru că orice persoană care susține un asemenea demers prejudiciant devine complice. „La momentul sesizării făcute autorităților, persoana care în cauză nu deținea competențele statutare necesare. Reamintesc pe această cale că există o sesizare care vizează încetarea calității de membru de partid a consilierului Cristinel Manolache, înaintată prefectului de către secretarul general al PSRo, care nu a dus la vacantarea postului de consilier deținut de respectiva persoană”, declară Romică Botoi. Revocarea actului administrativ Eusebiu Diaconu declară că revocarea Ordinului este singura modalitate legală care îi poate salvgarda drepturile legitime privind exercitarea mandatului de consilier local, deoarece până la data soluționării definitive a cererii sale de suspendare adresată instanței de judecată, radierea partidului (obiect al dosarului 127/3/2018, Tribunalul București), cu termen la 26 februarie 2018, își va fi produs efectele extinctive iremediabile. Practic, PSRo nemaifiind funcțional nu-și poate numi supleanți, nu poate formula plângere prealabilă și nu va avea cine să reclame vreun prejudiciu sau să conteste o eventuală revocare administrativă a ordinului în instanța de contencios administrativ. Consilierii suspendați Eusebiu Diaconu și Romică Botoi nu au fost prezenți la ședința extraordinară a Consiliului Local. Replica Față de toate aceste acuzații, Cristinel Manolache a declarat pentru cotidianul Deșteptarea că instanța va decide ce este legal sau ilegal. „Eu cred că trebuie să avem răbdare, să fim oameni echilibrați. Există o acțiune în instanță, așteptăm să se pronunțe instanța și dacă aceasta consideră că le-au fost încălcate drepturile conform statutului, le va da câștig de cauză. Dacă nu, nu. Nu doresc să intru într-o polemică cu acești oameni! Dacă au și dovezi să probeze ceea ce au afirmat, e bine. Când ia ființă un partid hotărăște instanța. Când se dizolvă, tot instanța hotărăște! Până avem un răspuns definitiv al instanței, partidul este funcțional. Are aceeași personalitate juridică ca orice alt partid din România”, declară Cristinel Manolache. 14 SHARES Share Tweet

