Un cititor a sesizat zilele trecute, la rubrica „Bacăul vorbeşte” din Deşteptarea, problema parcării autoturismelor în zona haşurată de lângă statuia lui Ştefan cel Mare din centrul oraşului şi se întreba în final cât îi costă pe şoferi această îndrăzneală. Am spune că destul de mult, dacă sunt prinşi de poliţiştii de la Biroul Rutier sau de cei de la Poliţia Locală. Pentru oprirea neregulamentară, sancţiunea este de 2-3 puncte, adică de la 290 la 435 lei, iar pentru staţionarea neregulamentară, sancţiunea este de 4-5 puncte amendă, ceea ce înseamnă că porneşte de la 580 de lei şi ajunge la 725 de lei. 41 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.