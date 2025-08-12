Primele panouri sandwich descărcate la UMB STEEL Oțelu Roșu

Primele materiale pentru repornirea combinatului siderurgic din Oțelu Roșu au ajuns pe platforma industrială. Panouri sandwich, destinate modernizării spațiilor de producție, au fost descărcate astăzi la UMB STEEL, marcând un nou pas concret în planul de relansare al unității.

În ianuarie 2025, antreprenorul Dorinel Umbrărescu, prin firma Eco Wind Power a familiei sale, a achiziționat combinatul la prețul de aproximativ 141,65 milioane de lei. Închis din 2012, obiectivul urmează să fie readus la viață prin investiții de câteva sute de milioane de lei și prin crearea a până la 400 de locuri de muncă.

Planul prevede producerea de fier beton striat și sârmă, esențiale pentru șantierele UMB Group, implicat în construcția principalelor autostrăzi, poduri și viaducte din România.

Cu o istorie de peste 220 de ani, combinatul din Oțelu Roșu ar putea redeveni un pol industrial important pentru Caraș-Severin, stimulând economia locală și reînnodând tradiția siderurgică a zonei.

📹 Imaginile surprind momentul descărcării panourilor sandwich – primul semn vizibil că UMBRĂRESCU își pune în mișcare planul pentru redeschiderea combinatului.

Sursa video