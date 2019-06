Premiere cinematografice

Despre acest sfârșit de săptămână se poate spune orice. Dar, probabil, prin prisma cinefililor, cu siguranță este unul deosebit de…„încărcat”. Și asta pentru că, pe lângă faptul că la Sala Ateneu se desfășoară Caravana Les Films de Cannes, vor primi patru producții în premieră. În prima dintre ele, „MA”, puteți urmări povestea singuraticei Ma, o dulceață de femeie, care se împrietenește cu câțiva adolescenți pe care decide să îi lase să petreacă la ea acasă, cu băutură și tot tacâmul. Când credeau că a dat norocul peste ei, o serie de evenimente bizare îi fac pe tineri să se întrebe care sunt adevăratele intenții ale femeii.

Thrillerul „MA” în are în distributie pe Juliette Lewis, Luke Evans și Missi Pyle iar regia îi aparține lui Tate Taylor. Dacă vă era dor de pokemoni, ei bine, aceștia revin pe marile ecrane din acest weekend. „Pokemon: Detectiv Pikachu” este o comedie de aventuri într-o lume în care cei din jur colecționează Pokémoni pentru a-i pune să lupte unii cu ceilalți, un adolescent dă peste un Pikachu inteligent și vorbitor care își dorește să devină detectiv.

Filmul îi are în rolurile principale pe Ryan Reynolds, Justice Smith și Kathryn Newton, în regia lui Rob Letterman. „Și Soarele e o stea” (The Sun is also a Star 2D) este a treia premieră cinematografică ce aduce o nouă poveste de dragoste. Distribuția: Yara Shahidi, Charles Melton, Faith Logan. Regia: Ry Russo-Young. Și nu în ultimul rând, SF-ul „X-Men: Dark Phoenix”, un film în regia lui Simon Kinberg și cu Sophie Turner, James McAvoy și Jennifer Lawrence în rolurile principale.