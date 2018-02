Bun venit în lumea culorilor! Unele mai reci, altele mai calde, toate, însă, puse cu mare pasiune dar și viziune, de cele mai multe ori pe pânză, de Costică Tizu.

Pictor consacrat în orașul Comănești, Costică Tizu a fost atras de pictură încă din copilărie. „Încă din școala primară profesorii m-au îndrumat spre Liceul de Artă”, ne-a povestit bărbatul care a studiat la renumitul colegiu băcăuan.

Până la prima sa pictură adevărată au fost multe schițe, planșe, încercări. „Prima mea pictură a fost o natură statică, pe care am realizat-o sub îndrumarea profesorului Gheorghe Velea. Eram foarte mândru de acea lucrare cu care am participat la un concurs național unde am luat locul I”, și-a amintit Costică Tizu. După ce a terminat liceul,a lucrat ca pictor decorator-vitrinier la o întreprindere de comerț.

După evenimentele din decembrie ’89 și-a deschis o firmă cu același domeniu de activitate, publicitate, dar și pictură. Astfel au urmat ani în care a participat la diferite expoziții de grup în țară, dar a avut și nenumărate colaborări și participări cu lucrări la galeriile din Budapesta și în alte orașe din Ungaria.

Inspirația vine din natură

Lucrând pentru diferiți clienți, cu anumite preferințe, Costică Tizu nu poate spune că are un stil de lucru propriu deși încearcă să le abordeze într-o manieră cât mai personală.

„Îmi place să lucrez naturi statice, compoziții, dar în mod deosebit îmi plac peisajele de iarnă, cu teme vânătorești. Ultima mea lucrare a fost o natură statică, iar acum lucrez la un panou decorativ cu temă florală”, ni s-a destăinuit pictorul comăneștean care ne-a vorbit și despre planurile sale pe 2018:

„Am în proiect să deschid o expoziție de pictură în Slănic Moldova, cu peisaje din împrejurimi.” Dincolo de șevalet, Costică Tizu a pictat chiar și pereții unor pensiuni din zona Comăneștiului.

Iubitor de natură, pictorul din Comănești a subliniat că pe lângă culoare, marea sa pasiune este … pescuitul. La final, l-am rugat pe Costică Tizu să transmită un gând și chiar un sfat pentru tinerii care vor să îmbrățișeze această artă:

„Pentru tinerii care doresc să facă o carieră în artele plastice, le doresc să ia aceasta ca pe o «joacă», dar foarte serios. Să lase imaginația și sensibilitatea să «iasă», să exprime ce doresc. Satisfacțiile pot fi nemăsurate, transformate în muzică și poezie!”, adaugă pictorul.