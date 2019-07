Performanțele studenților la Campionatele Universitare

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut peste 50 de studenți participanți la Campionatele Naționale Universitare pe diferite ramuri sportive: Atletism în sală, Atletism în aer liber, Înot (locul I), Handbal masculin (locul II), Handbal feminin, Judo, Oină. Anul acesta a obținut 17 medalii de aur, 9 de argint și 6 de bronz.

„Sunt căpitanul echipei de handbal a Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău. De 4 ani, particip la Campionatul Național Universitar de Handbal, unde mereu am obținut rezultate notabile, prezentându-ne mereu cu cea mai efervescentă echipă! Nu este ușor să aduci la final de campionat jucătoare din diferite orașe, care sunt înscrise la FSMSS Bacău. Dar cu implicarea și interesul de care a dat dovadă conducerea facultății, acest lucru a fost mereu posibil! Am beneficiat în fiecare an de cele mai bune condiții de la plecare până la întoarcerea din competiție, iar pe această cale, în numele echipei, țin să le mulțumesc încă o dată! Datorită devotamentului arătat de toți membrii conducerii ai acestei instituții, noi, echipa Universității, deveneam o echipă puternică, omogenă, efervescentă, plină de entuziasm pentru joc, uimind pe toată lumea cu pasiunea și dăruirea întregii echipe pe toată durata competiției. Echipa avea însă două resurse inepuizabile de energie, sprijin moral, umor, respect și pasiune, iar aici fac referire la antrenorii, care prin simpla prezența de spirit ne-au făcut pe fiecare în parte să jucăm la cel mai înalt nivel! Datorită lor am învățat ca nimic nu este complicat sau imposibil atunci când vorbești din suflet și vibrezi la fiecare acțiune într-un meci! Alături de această minunată echipă a Universității am trăit un amalgam de sentimente, momente pline de bucurie, fericire, clipe care te fac să realizezi că pentru a simți astfel de

trăiri, merită orice sacrificiu pe care îl presupune sportul în general! Mulțumim echipei de profesori ai Universității că au contribuit în a ne oferi niște clipe de care ne vom aminti mereu cu atât de mult drag!”

Iulia Faig, căpitanul echipei de handbal a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău