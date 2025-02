Nu cresc prețurile la chiriile de pe Pictor Aman

Zilele trecute a scris cineva că au crescut prețurile la chiriile din zona Pictor Aman. Chiar nu știu ce să zic. O fi pentru spațiile comerciale, dar la locuințe se stă rău de tot.

Eu nu vreau să închiriez. Eu vreau să vând un apartament dar nu reușesc. Am apartament bun, cu trei camera, prețul e ok dar oamenii nu prea au bani. Nici eu nu pot să las prea mult că nu pot. Dar am și doi vecini care ar vrea să închirieze.

Au avut apartamentele în chirie și cum au încercat să ridice un pic prețurile, chiriașii au plecat. Trebuie să înțelegem că toate prețurile au crescut și totul se aliniază.

Dar faza asta, că să crească din cauza pasarelei, care și așa povestea omul că prelungirea n-o să treacă pe aici, mi se pare stupidă.

Sunt convins că timpul le va rezolva pe toate, doar că, din păcate, mulți dintre noi ne vom război între noi degeaba. Așa că…mult calm și sănătate. Și nu uitați că am un apartament bun de vânzare.

Codrin Pascu