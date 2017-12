Multimedia Moş Crăciun a venit cu sacul plin de daruri pentru copiii pompierilor de Geta Panaite -

Şi anul acesta, Moş Crăciun şi-a făcut timp să ajungă la copiii salvatorilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. Cu ajutorul pompierilor, care i-au pus la dispoziţie autoscara de intervenţie la înălţime, bătrânelul şi-a pregătit o intrare spectaculoasă, pe fereastra clubului de la etajul doi. Nu a uitat nici de sacul plin de daruri, frumos împachetate pentru fiecare prichindel care l-a aşteptat cuminte lângă brad. Micuţii s-au aşezat pe rând în braţele Moşului, iar unii dintre ei au fost atât de uimiţi de cadoul primit, că au uitat să-i mai spună poezia. După ce şi-a îndeplinit misiunea şi i-a văzut pe toţi fericiţi, Moşul s-a retras, dar le-a promis că va veni şi la anul. „În majoritatea timpului noi suntem prinşi cu tot felul de evenimente negative, dar azi a fost linişte şi Moş Crăciun a putut veni şi la copiii pompierilor. Au fost foarte încântaţi, deja sunt echipaţi în uniforme de pompieri, şi zic că a fost o activitate reuşită, care continuă cu colinde, pentru că şi la noi trebuie să se simtă aerul de sărbătoare", a declarat col. Ioan Mihalache, inspectorul şef al ISU Bacău. Au intrat apoi în scenă salvatorii înscrişi în competiţia de colinde. În total, cinci grupuri de colindători de la ISU Bacău (reşedinţa), detaşamentele de pompieri Bacău, Oneşti, Moineşti şi Staţia de Pompieri Podu Turcului şi-au colindat colegii, urmând ca echipa câştigătoare să fie desemnată săptămâna viitoare, după ce vor face şi urăturile.