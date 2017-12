Miercuri la prânz, Moș Crăciun a fost parașutat dintr-o aeronavă militară pe aerodromul Bacău. Aterizarea a fost perfectă și a făcut deliciul copiilor militarilor de la Baza 95 Aeriană care l-au așteptat la marginea pistei. Moș Crăciun a fost invitat în sala de festivități a unității militare unde s-au împărțit cadouri și a fost organizat un moment artistic. Cu sprijinul Barrier, Centrul Misionar “Ștefan cel Mare și Sfânt”, a oferit cadouri copiilor din rețeaua de apartamente “Casa mea” din cadrul DGASPC. Spectacolul a fost animat cu momente interpretate de Muzica Militară a garnizoanei Bacău, maistrul militar Albert Georgian, Ansamblul folcloric “Plaiuri Băcăuane” junior, părintele Dumitru Militaru, mr.(r) Bălan Marcel și corul ASCOR. 10 SHARES Share Tweet

