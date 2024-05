Savage Crew din Bacău a strălucit pe scena Românii Au Talent

Trupa Savage Crew din Bacău a reușit să își facă simțită prezența în inimile publicului și ale juraților la emisiunea Românii au Talent. Combinând pasiunea pentru dans cu unitatea și dedicarea, cei 15 membri cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani au demonstrat că talentul și energia lor sunt demne de apreciere la cel mai înalt nivel.

Conform ProTV, deși echipa s-a format acum aproximativ 2 ani, fiecare membru aduce cu sine o experiență vastă în domeniul dansului. Unitatea este un principiu fundamental pentru Savage Crew, care crede că „dacă unul greșește, atunci toți greșesc”. Această solidaritate îi ajută să se susțină reciproc și să formeze o legătură strânsă, considerându-se mai mult decât o echipă – o familie.

Prima lor realizare majoră a venit la Campionatul Național de Streetdance, unde au obținut locul 4, demonstrând talentul și dedicarea lor în fața unei competiții acerbe.

Dorința lor de a se exprima și de a experimenta noi provocări i-a îndemnat să se înscrie la Românii au talent. În cazul în care ar câștiga premiul cel mare, echipa ar investi banii în îmbunătățirea sălii de dans, în echipamente și ar reprezenta un sprijin important în realizarea visului lor de a participa la competiții internaționale.

Andi Moisescu a remarcat: „Mi-a plăcut că am văzut de foarte multe ori un sincron foarte bine executat. Asta mi se pare că este cel mai important atunci când vezi un grup mare. Mi-a plăcut și că, de data asta, băieții nu au căzut. Am apreciat.”

Bobonete a adăugat: „Eu mi-am închipuit tot numărul că sunteți niște chirurgi care au luat-o razna în sala de operații. Mi-a plăcut! Bravo!”

Savage Crew continuă să impresioneze publicul și juriul cu energia și pasiunea lor, demonstrând că prin unitate și devotament, orice vis poate deveni realitate.

Cine sunt Savage Crew

Membrii formației Savage Crew sunt: Iftime Adriana, Popa Bianca, Luncanu Alexia, Pintilie Alexia, Diaconu Amalia, Botezatu Oana, Hazu Alexandru, Palea Marina, Topalagă Giulia, Ciobotaru Mara, Bîrgău Giulia, Dănilă Tudor, Bulgaru Daria, Bejan Adriana, Orăș Daria. Ei fac parte din Academia de Dans Adamas Bacău și sunt pregătiți de instructor Andreea Dobrea.

„De-a lungul anilor am încercat să le ofer cursanților mei o viziune cât mai clară a ceea ce poate transmite dansul, mergând pe premisa că este cea mai ușoară cale de a te exprima. Le-am implementat acest aspect și, astfel, pentru ei, dansul a devenit mai mult decât o pasiune…un adevărat stil de viață.

Cine este Savage Crew? Pot spune doar că este mai mult decât o simplă formație, este parte din familia mea. Reprezintă mai mult decât își pot unii imagina. Sunt speciali deoarece am evoluat împreună, am învățat foarte mult unii de la alții, am trăit numeroase experiențe care ne-au făcut din ce în ce mai puternici, iar lucrurile acestea ne-au unit. Mi-au demonstrat mereu că le place ceea ce au construit și că își doresc să atingă cele mai înalte performanțe, unul dintre cele mai importante rezultate al lor fiind locul 9 din 42 la competiția WORLD OF DANCE-ROMANIA, cu calificare pentru reprezentarea României în finala de la Los Angeles.

Munca noastră a fost apreciată și de un public mai larg, prin participarea noastră la emisiunea Românii au talent, sezonul 14. A fost o experiență de neuitat, o dorință care s-a îndeplinit și a adus foarte multe trăiri și amintiri plăcute. Pentru unii poate pare simplu, însă eforturile acestor copii pentru a demonstra ceea ce sunt azi, au fost infinite, iar pentru asta merită toată susținerea și aprecierea noastră!

Cine este Savage Crew? Un grup de adolescenți puternici, muncitori, iubitori de dans și de performanță”, a declarant pentru Deșteptarea Andreea Dobrea, instructoarea formației Savage Crew din cadrul Academiei de dans Adamas din Bacău.