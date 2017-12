Ministrul Transporturilor a afirmat în cadrul ședinței Comisiei de buget a Parlamentului că autostrada care va lega Moldova de Transilvania va fi cea care va trece prn Bacău. „Autostrada care să lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. În ceea ce priveşte legătura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastră e următoarea. Pentru că este mai ieftin, este mai uşor de făcut şi trebuie făcută odată, oamenii ăia au aşteptări foarte mari. Și vom proceda aşa. Facem autostradă Iaşi – Bacău – Oneşti – Valea Oituzului – Braşov. Este un traseu mult mai uşor de realizat“, a spus Felix Stroe. De ani de zile discuțiile pentru o autostradă care să lege Moldova de Transilvania sunt împotmolite din cauza disensiunilor dintre Bacău și Iași. Există două mari trasee care sunt în dispută. PUBLICITATE Iașiul ar dori să fie legat de Transilvania prin Cheile Bicazului de o autostradă care să ajungă până la Tg. Mureș, în vreme ce Bacăul susține autostrada către Brașov. Calculele au dat versiunea Bacău – Brașov mai ieftină cu 7 miliarde de euro decât Iași – Tg Mureș. În cadrul ședinței, deputata de Iași Cosette Chichirău l-a interpelat pe ministru, cerându-i socoteală de ce nu se merge pe versiunea Iași – Tg Mureș. „Noi nu vrem să mergem la Braşov, îmi pare rău, vrem să mergem la Berlin. Berlinul e problema noastră, nu Braşovul. De ce ne duceţi la Braşov? Eu v-am întrebat despre Iaşi – Târgu Mureş“, a spus Chichirău, citată de Ziarul de Iași. În replică, Stroe a spus că „Iaşi – Tg. Mureş este Iaşi – Bacău – Oneşti – Braşov – Târgu Mureş“. 653 SHARES Share Tweet

