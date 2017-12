UN REGAL de frumusețe, dansuri, tradiții și obiceiuri populare românești, la Grădinița „Lizuca” Bacău Festivalul Folcloric Județean –Concurs „În pași de dans și voie bună” se află la prima ediție, eveniment ce s-a desfășurat zilele trecute la Grădinița cu Program Prelungit „Lizuca”- structură a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Bacău, director profesor Vieru Florentina și director adjunct profesor Rusu Anca Monalisa.

Activitatea face parte din proiectul educațional „Tradiții și obiceiuri românești”, un proiect ambițios, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Palatul Copiilor Bacău, cu Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău și numeroase unități de învățământ din Bacău, coordonat și organizat de prof. Adam Oana. Acest proiect s-a născut din dragostea pentru folclor, considerându-se că e important pentru copii transmiterea tradițiilor și obiceiurilor populare românești.

Prin varietatea sa, prin tradiție și sentiment, folclorul este expresia fiecărui colț de țară, cu obiceiurile, oamenii și cultura lui. Insistăm pentru învățarea dansului popular și a tradițiilor populare, începând cu copiii preșcolari, deoarece ele constituie o comoară din tezaurul folclorului nostru romanesc. Folclorul la copii se contureaza ca un gen universal, bine inchegat, Prin cântec și joc, copilul ia contact cu mediul înconjurător, străduindu-se să-l cunoască. Dorințele, bucuriile, supărările, impresiile și le exprimă prin intermediul acestui gen cu funcții multiple în dezvoltare psihică, educativ- formativă distractivă. Folclorul este unul dintre elementele fundamentale care au determinat păstrarea entității noastre naționale , chiar dacă apare divizat pe zone geografice.

Prof. Adam Oana a afirmat că: „Această activitate a avut un succes maxim, cu o participare foarte numeroasă, un juriu pe măsură, fiind un REGAL de frumusețe, dansuri și obiceiuri populare, care a prins în rândul cadrelor didactice din unitățile de învățământ din Bacău, a părinților și nu în ultimul rând a MINUNAȚILOR COPII -Protagoniștii Principali . Pentru realizarea acestei activități s-au implicat cadrele didactice din unitate. Tradițiile și obiceiurile populare românești nu au voie să dispară, ele trebuie să renască, să existe în inima fiecaruia dintre noi. Povestea …va continua ! Felicitări tuturor !” 77 PUBLICITATE SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.