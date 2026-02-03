Lucrări în ritm susținut pe Autostrada A7 Bacău–Pașcani, în ciuda temperaturilor scăzute

Lucrările pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani continuă într-un ritm susținut, chiar și în condiții meteo dificile. Imagini aeriene recente surprind activitatea de pe Lotul 3, Mircești–Pașcani, unde constructorul este mobilizat cu utilaje, autobasculante și personal pentru executarea lucrărilor pretabile sezonului rece, la temperaturi de aproximativ -8 grade Celsius.

Un punct important al șantierului este zona nodului turbion de la Pașcani – Sodomeni, la joncțiunea autostrăzilor A7 și A8. Aici se lucrează în prezent la amenajarea depozitelor de materiale. Activități similare sunt în desfășurare și în zona Trifești–Horia, în județul Neamț, semn al unei mobilizări constante pe întregul traseu.

Potrivit datelor oficiale, stadiul fizic al lucrărilor pe cele trei loturi ale secțiunii A7 Bacău–Pașcani este următorul:

Lot 1: Săucești – Trifești – 42%

Lot 2: Trifești – Gherăești – 39%

Lot 3: Mircești – Pașcani – 41%

Proiectul este realizat de Asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade, contractul fiind semnat la data de 15 februarie 2023. Valoarea totală a celor trei loturi se ridică la 4,68 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Autostrada A7 Bacău–Pașcani reprezintă un obiectiv strategic pentru infrastructura Moldovei, contribuind la îmbunătățirea conectivității regionale și la stimularea dezvoltării economice pe axa nord–sud a României.

Sursa video: DRDP Iași