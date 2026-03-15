Lucrări de reabilitare a rețelei de apă în Parcul Cancicov din Bacău. Intervențiile sunt estimate să dureze șase luni

Compania Regională de Apă Bacău a început lucrările de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă din Parcul Cancicov, intervenție care vizează modernizarea infrastructurii subterane și creșterea siguranței sistemului de distribuție.

Potrivit Compania Regională de Apă Bacău, lucrările sunt estimate să dureze aproximativ șase luni și presupun înlocuirea conductelor vechi cu unele noi, adaptate standardelor actuale. Prin această intervenție se urmărește reducerea riscului de avarii și a pierderilor de apă din rețea.

Operațiunile sunt realizate în coordonare cu proiectul de modernizare a parcului, astfel încât infrastructura de utilități să fie adusă la standarde moderne înainte de finalizarea amenajărilor de la suprafață. Autoritățile spun că această etapă este necesară pentru a evita intervenții ulterioare care ar putea afecta spațiile verzi sau aleile ce urmează să fie reamenajate.

În paralel, în parc continuă lucrările de reabilitare și revitalizare a spațiilor de agrement. Proiectul include îmbunătățirea aleilor, modernizarea zonelor de relaxare și refacerea elementelor de peisagistică, cu scopul de a transforma parcul într-un spațiu mai atractiv pentru locuitorii municipiului Bacău.

Reprezentanții administrației locale precizează că prin corelarea lucrărilor la infrastructura de utilități cu cele de amenajare urbană se urmărește reducerea impactului asupra parcului și asigurarea durabilității investițiilor realizate. La finalul proiectului, Parcul Cancicov ar urma să ofere băcăuanilor un spațiu modernizat, cu utilități aduse la standarde actuale și condiții mai bune pentru plimbare și recreere.