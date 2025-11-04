ISU Bacău: O misiune de salvare cu final fericit pentru o pisicuță

Un apel la 112 a dus pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău într-o misiune mai puțin obișnuită, dar plină de emoție. Într-o curte din oraș, o pisicuță căzuse într-o fântână secată și mieuna neputincioasă, cerând ajutor.

Salvatorii ISU Bacău au intervenit rapid. Cu răbdare și atenție, au coborât în adâncul fântânii pentru a o aduce la suprafață. În câteva momente, liniștea a fost spartă de un murmur de bucurie – micuța era în siguranță.

Misiunea a fost urmărită cu sufletul la gură de cei prezenți, printre care și un băiețel care nu și-a putut ascunde emoția. Cu ochii strălucind de bucurie, copilul a spus hotărât:

„O iau eu acasă. Promit că o voi îngriji!”

Pentru pompieri, momentul a fost răsplata supremă a efortului depus. Oboseala misiunii s-a risipit în fața recunoștinței și a zâmbetului copilului. În brațele lui, pisicuța a găsit o nouă familie și o prietenie care abia începea.

„Pentru noi, fiecare viață contează”, transmit salvatorii. Această intervenție simplă, dar plină de sensibilitate, demonstrează că ISU Bacău nu salvează doar oameni – ci și viețile mai mici, dar la fel de prețioase, ale animalelor.