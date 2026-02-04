Informare Publică: Intervenție pe Calea Bacăului din orașul Onești!

Astăzi – 04 februarie 2026, s-a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe Calea Bacăului, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 13:45 – 17:00, consumatorilor de pe Calea Bacăului, Calea Slănicului, aleea Podei, strada Cireșoaiei. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.