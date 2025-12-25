joi, 25 decembrie 2025
Iarna în Bacăul de altădată. Imagini animate cu AI

 

Cu ajutorul inteligenței artificiale am animat câteva fotografii de iarnă din Bacăul anilor ’70.

