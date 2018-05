Frumusețea vine mâncând

Îndrăgostindu-vă de viziunea celui în care vă transformați, hrăniți posibilele roade cu iubirea de frumos. Ce vă doriți în acest moment? De pe platforma unei stări fizice și mentale superioare de iubire, bucurie, energie, coerență și speranță, puteți vizualiza ceea ce vreți să creați în noua dumneavoastră viață. Este manifestarea naturală a noii personalități. De aici și până la realitatea fizică nu mai e decât un pas. Dați-vă voie să faceți acest pas important, dar cu o energie liberă, astfel încât să transformați această experiență într-un stil de viață sănătos.

Pentru prima dată lentila minții se ridică deasupra propriului prezent, spre un nou orizont. Acum priviți spre viitor! Nu în ultimul rând, renunțați să mai spuneți „cum”, „unde”, „când” și „ce”. Lăsați astfel de detalii pe seama inteligenței dumneavoastră instinctuale. Fiți încredințat că evenimentele de viață vor corespunde cu acțiunile corect întreprinse.

Nu e un secret pentru nimeni că frumusețea a devenit o preocupare firească pentru marea majoritate a oamenilor. Frontiera dintre frumusețe și alimentație a devenit din ce în ce mai îngustă, în timp ce lumea noastră este plină de contradicții. Ziarele, revistele și ecranele tv sunt pline cu persoane atrăgătoare, suple, frumoase într-un cuvânt, dar și de reclame pentru alimente nesănătoase, care pe deasupra mai și îngrașă. De la hipermarketurile ce oferă produse ambalate cât mai viu colorate și cu o mare densitate calorică și până la restaurantele fast-food care ne ispitesc la fiecare colț de stradă cu produsele lor „la pachet”, toate acestea au ceva în comun: le lipsește ceea ce e mai important, hrana adevărată.

Tehnologia alimentară modernă a transformat alimentele în adevărate „bombe calorice” concentrate, ieftine și cu volum redus. Astfel a devenit posibil să consumi întregul echivalent caloric al unei mese luând numai câteva îmbucături. Nu-i de mirare că noi nu ne săturăm cu atâta și ne simțim înfometați, ajungând să ne supraalimentăm. Cum este posibil așa ceva? Pentru că ceea ce consumăm nu are valoare nutritivă. Acest lucru face diferența când vine vorba de sațietate. Peste 50% din alimentația modernă constă din produse rafinate și concentrate, fără nicio valoare nutritivă, fiind o cauză sigură pentru a ne îngrășa…O alimentație echilibrată este indispensabilă pentru a crea o stare bună de sănătate, iar același lucru se întâmplă și cu frumusețea.

Dacă frumusețea vine mâncând, atunci haideți să ne întoarcem la origini, să consumăm hrana curată și naturală! Acest mod de hrănire te va face să te simți bine, să fii în formă și să fii frumos. Dacă vă place să mâncați, dar doriți să îmbinați cele trei avantaje, atunci mâncați mai multe zarzavaturi proaspete și înăbușite, dar aveți grijă la dressing-urile pentru salate.

Fructele și legumele trebuie să fie obiectivele țintă pentru cei ce își doresc sănătatea și frumusețea trupului. Coacăzele, roșiile, strugurii, ardeiul gras și altele sunt recomandate în prevenirea îmbătrânirii prin proprietățiile anti-age pe care le conțin. Strugurii, mai ales cei negri, sunt fructe bogate în apă, fibre, antioxidanți și minerale. Atunci când vorbim de piele, primii aliați de nădejde cu o valoare nutritivă incontestabilă și cu un rol diuretic pe măsură, strugurii au virtuți anti-age, stimulând reînnoirea celulară și acționând asupra tonifierii venelor. Pentru o bună hidratare a tenului și pentru o îngrijire delicată vin în completare smochinele, curmalele, mango, zmeura, pepenele roșu, piersicile, bananele, prunele și lista poate continua. Cine nu își dorește un ten luminos, plin de strălucire? V-ați gândit că atunci când faceți o obișnuiță în a consuma căpșuni, kiwi, afine, castraveți, pătrunjel verde… veți obține acest lucru? Cu siguranță vă aduceți aminte de „Mărul discordiei”. Da, perfect! Pot aminti: mărul este regele fructelor prin conținutul de vitamine (B, PP, E și C), ce oferă pielii un aspect catifelat, luminos, tonifiat și neted, stimulând exfolierea naturală a epidermei.

Cine consumă fructul de Goji? Cât de darnic este acesta atunci când ne furnizează mineralele importante! În plus, luptă cu îndârjire împotriva semnelor de îmbătrânire atunci când este băgat în seamă. Cât te costă în plus dacă faci o obișnuință în a consuma acest fruct valoros? Ca să fii mai dornic în a-l procura am să-ți spun un secret: fructul de Goji inhibă peroxidarea lipidelor pielii, unul din principalii factori aflați la originea îmbătrânirii cutanate. V-ați gândit vreodată că prețioasele condimente pot să te ajute să îți păstrezi frumusețea? Da, dar aveți răbdare… să fim prudenți! Nu ne mai aruncăm cu capul înainte. Ce trebuie să aflăm? De această dată nu mai este un secret: condimentele posedă calități de necontestat pentru piele și își merită locul în dieta noastră zilnică. Scorțișoara, ghimbirul și coriandrul sunt prietenii nedespărțiți atunci când vine vorba de frumusețe și strălucire. Nu mai vorbesc de rolul important pe care îl au în procesul de slăbire. Scorțișoara revitalizează pielea, ameliorând circulația sanguină, în timp ce ghimbirul și coriandrul sunt imbatabile în refacerea rezervelor de energie ale pielii, fiind tonifiante prin excelență. Cineva îmi șoptește dulce la ureche. Cine să fie? „Sunt eu, LAPTELE! M-ai uitat? Eu sunt starul frumuseții! Eu hrănesc, hidratez și regenerez pielea. Ameliorez problemele pielii sensibile, uscate și vin în spate cu vitaminele A, C, D, E și vitaminele B. În plus vă dăruiesc mult calciu, magneziu, fosfor, zinc, omega 3 și omega 6”. Pe mine m-a convins! Dar ce fel de lapte să consumăm? În afară de obișnuitele sortimente de lapte de capră, bivoliță și de vacă, eu recomand laptele de măgăriță și cel de iapă. Da, am auzit că sunt foarte apropiate de laptele matern și tolerate de marea majoritate.

Un aliat important al frumuseții, cerealele (grâul și orezul integral, orzul și ovăzul) vin și ele rapid și își ocupă locul în alimentația noastră, oferind în schimb elementele nutritive esențiale cu proprietăți absorbante ideale pentru pielea mixtă și grasă. Nu spune nimic mierea de albine. Tace. De ce oare? Ea întotdeauna ne răsfață prin glucidele, vitaminele și mineralele pe care le conține, având grijă de fața, părul și corpul nostru. Mierea de salcâm, de tei, de rapiță, de castan sau polifloră, toate sunt la fel de prețioase. Mierea este nectarul frumuseții din cele mai vechi timpuri. Și am să mă opresc aici. Sper că nu se supără nimeni.

Mai sunt multe alte fructe și legume pe care nu le-am amintit. Dar ele sunt atât de minunate pentru sănătatea și frumusețea noastră încât niciodată nu vor fi o opțiune greșită, ci, dimpotrivă, alegerea perfectă!

Datorită bogăției de vitamine și minerale, fructele și legumele participă la buna funcționare a celulelor, întrețin pielea și stimulează reînnoirea celulară. Redau strălucirea pielii, previn semnele de îmbătrânire cutanată, hrănesc și hidratează epiderma. Alte sugestii utile? La toate acestea se adaugă hidratarea: beți apă din belșug, 6-8 pahare pe zi. Nu cumpărați alimente „problemă”, iar dacă sunteți genul de om care după ce mănâncă un aliment, nu se mai poate opri până nu se satură, mai bine nu mâncați deloc acel aliment. Faceți mișcare fizică, odihniți-vă suficient și nu uitați să vă conectați la resursele spirituale. Dumnezeu dorește să vă bucure de sănătate și prosperitate pe toate planurile. Este timpul să renunțați la regimurile de slăbire dezechilibrate. Este momentul să vă însușiți acest nou mod de viață capabil să vă recondiționeze deprinderile și să vă deschidă calea spre o sănătate mai bună, o frumusețe sufletească și fizică binemeritată.

Pentru că iubiți frumosul, sunteți cei mai frumoși oameni, cu sufletul mare și cald. Din nou, eu spun: Suntem ceea ce mâncăm! Și cum mai spuneam, dragii mei? „Pentru prima dată lentila minții se ridică deasupra propriului prezent spre un nou orizont: Frumusețea vine mâncând!”

Carmen Barcan, terapeut