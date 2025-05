Dr. Roxana Barbu: Bacăul aleargă, dansează și trăiește sănătos. Evenimentul care a pus mișcarea în centrul comunității

Sâmbătă, 10 mai, Bacăul a dat un exemplu de energie colectivă, solidaritate și comunitate activă. Sănătate în Mișcare nu a fost doar un eveniment de o zi, ci începutul unui mod de a privi sănătatea – ca pe un efort comun, ca pe o stare care se cultivă împreună, în aer liber, cu zâmbet, mișcare și implicare.

Data aleasă pentru acest eveniment nu a fost întâmplătoare. 10 mai este Ziua Mondială a Mișcării pentru Sănătate, o inițiativă globală lansată de Organizația Mondială a Sănătății, care încurajează fiecare comunitate, fiecare oraș, fiecare om să promoveze un stil de viață activ și echilibrat.

Mișcarea înseamnă mai mult decât sport – poate fi mers pe jos, dans, grădinărit, joacă sau orice activitate care ne pune corpul în mișcare și aduce energie, sănătate și stare de bine.

Prin acest eveniment ne-am dorit să contribuim la:

conștientizarea rolului mișcării în prevenția bolilor cronice,

promovarea comportamentelor sănătoase,

crearea unor contexte accesibile și prietenoase în care oamenii să se simtă bine… mișcându-se.

Iar mesajul central pe care am vrut să-l transmitem a fost simplu, dar puternic:

„Oricine poate face mișcare!”

Fie că ești copil sau senior, sportiv sau începător, în pas alert sau la plimbare – corpul tău are nevoie de mișcare, iar comunitatea poate fi spațiul perfect pentru a o face.

Evenimentul a adunat, pe Insula de Agrement, sute de participanți, zeci de activități desfășurate simultan: de la curse de alergare pe categorii de vârstă, ateliere de nutriție, sesiuni de dans, judo, handbal, baschet, fotbal, tenis și caiac, până la demonstrații de gimnastică, trasee aplicative pentru copii, picturi pe față, tehnici de supraviețuire și tango argentinian.

După o săptămână de ploi, soarele a ieșit exact când aveam nevoie – și a însoțit zeci de voluntari, antrenori, nutriționiști, instructori și profesori care au spus „da” invitației de a face parte din această zi.

Mi-am dorit ca Sănătate în Mișcare să fie o zi care aduce comunitatea împreună. Impreuna cu oameni, despre oameni, pentru oameni. O zi în care sănătatea nu înseamnă doar cifre, ci mișcare, zâmbet, joacă, prietenie, curaj. O zi în care ne uităm unii la alții și înțelegem că nu suntem singuri.

Nu a fost despre a face totul perfect, ci despre a fi acolo, împreună. Despre a face loc binelui. A alerga, a dansa, a învăța și a trăi mai sănătos – împreună.

Am avut onoarea să lucrăm alături de– Asociația În Căutarea Echilibrului Centrul de Diabet Minimed și Oleacă de Bicicliști, fără de care logistica unui astfel de eveniment nu ar fi fost posibilă.

Am avut noroc de parteneri și sponsori care au spus „Suntem aici”, si de voluntari care au făcut lucrurile să se întâmple fără să ceară nimic în schimb.

M-au emoționat mesajele primite după:

„A fost primul maraton la care am participat cu mama.”

„Mi-ați arătat că se poate să facem lucruri bune în orașul nostru.”

„Ziua asta ne-a dat un imbold să ne mișcăm mai des.”

„eu personal m-am umplut ne energie sa vad atâția oameni făcând mișcare!”

„a fost o zi minunata…care m-a făcut sa îmi dau seama si mai mult cat de sedentari suntem…Ma bucur ca nu am renunțat si am trecut linia de sosire.”

„Am petrecut timp cu fiica mea, am alergat/mers 5,5 km pentru prima data intr-un format organizat”

Dincolo de entuziasm, acest eveniment a avut și o motivație medicală profundă.

Conform celor mai recente date ale IDF și OMS (2025):

1,3 milioane de români trăiesc cu diabet, iar această cifră este nerealist de „stabilă” în estimări, numărului cazurilor noi fiind în continuă creștere si multe persoane au diabet insa nu sunt diagnosticate

38% dintre adulții români sunt deja afectați de obezitate, iar 69% sunt supraponderali sau obezi,

Vârsta de diagnostic a diabetului de tip 2 scade alarmant – In Centrul de Diabet Minimed tratam si diagnosticam cu diabet zaharat tip 2 sau obezitate inclusiv copii de la vârsta pubertatii. Trebuie intervenit cumva.

Aceste cifre nu sunt doar statistici. Sunt oameni reali. Iar prevenția trebuie să înceapă ACUM – cu mișcare, educație medicala și implicare în comunitate.

Mișcarea nu e un lux, ci o necesitate. Și când se întâmplă împreună, devine și un răspuns.

O formă de prevenție accesibilă. O sursă de speranță.

Ne dorim ca Sănătate în Mișcare să devină tradiție. Bacăul are nevoie de mai multe astfel de momente. Și de oameni care să le facă posibile. Credem in Bacău si in oamenii din acest oraș!

Pentru că sănătatea adevărată începe cu oameni. Și se construiește împreună.

Dr. Roxana Barbu

Medic diabetolog, Centrul de Diabet Minimed