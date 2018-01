La data de 10 ianuarie a.c., în jurul orei 15.30, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău, au depistat în trafic un autoturism care circula cu viteza de 73 km/h, pe strada Dr. Al. Şafran, din Bacău, conducătorul auto neoprind la efectuarea semnalului regulamentar de oprire. S-a procedat la urmărirea acestuia, autoturismul fiind identificat oprit pe strada Tineretului, conducătorul auto nefiind la faţa locului. În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că autoturismul aparţine unui bărbat de 44 ani, din Bacău, care în urma audierii, nu a oferit detalii cu privire la identitatea persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus. De asemenea, s-a stabilit că numerele de înmatriculare montate pe autoturismul în cauză aparţin altui autovehicul. În continuarea cercetărilor se fac investigaţii pentru identificarea conducătorului auto şi tragerea la răspundere a acestuia. În cauză s-a întocmit doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducere a unui autovehicul neînmatriculat, punere în circulaţie sau conducere a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, cu aplicarea art. 38, alin. 2, Cod Penal faţă de proprietarul autoturismului şi conducătorul auto cu identitate necunoscută. 11 SHARES Share Tweet

