Două persoane au fost reținute de poliţişti în urma comiterii infracţiunilor de furt calificat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic La data de 10 ianuarie a.c., poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Bacău au reţinut pentru 24 de ore doi bărbaţi de 53, respectiv 59 ani, ambii din Bacău, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de furt calificat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces illegal la un sistem informatic. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că la data de 12 decembrie 2017, în timpul călătoriei cu autobuzul, bărbatul de 53 ani ar fi sustras un portofel din poşeta unei femei de 65 ani, din Bacău, portofel în care sa aflau mai multe carduri bancare şi un înscris cu PIN-urile aferente. După comiterea faptei de furt, bărbatul de 53 ani împreună cu un alt bărbat de 59 ani, s-ar fi deplasat la trei bancomate din zona Pieţei Centrale, unde ar fi reuşit să retragă suma de 1500 lei. Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău cu propunere de arestare preventivă. ATENŢIE LA GENŢI ŞI BUZUNARE! Ţineţi poşeta sau genta, în mijloacele de transport în comun, cât mai aproape de corpul dumneavoastră. Nu lăsaţi bani, acte, telefoane mobile etc. în buzunarele pantalonilor. Ţineţi aceste obiecte în buzunarul interior al jachetelor sau în genţi. Nu ţineţi ruscasul pe umeri atunci când vă aflaţi în autobuz. Pe lângă faptul că incomodaţi ceilalţi călători, sunteţi o ţintă sigură pentru hoţi, care profită de aglomeraţie pentru a sustrage obiecte din acesta. Când sunteţi la cumpăraturi nu lăsaţi poşetele sau genţile nesupravegheate în căruciorul de cumpărături. NU fiţi indiferenţi dacă observaţi pe cineva că a sustras obiecte din buzunarul sau geanta unui cetăţean. 16 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.