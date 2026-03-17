Descoperă un monument istoric de suflet: Biserica „Sfinții Voievozi” din Fântânele

În satul Fântânele, din comuna Hemeiuș, se află unul dintre cele mai valoroase lăcașuri de cult din județul Bacău: Biserica „Sfinții Voievozi”, un monument istoric ce păstrează farmecul și misterul secolului al XVIII-lea.

O istorie învăluită în tăcere

Ridicată, cel mai probabil, în anul 1756, biserica nu are documente care să ateste exact momentul construcției sau identitatea ctitorilor. Tradiția locală indică însă că edificiul ar fi fost construit de vistiernicul Moldovei, Vasile Ruset, bunicul prințesei Pulcheria Ruset, cunoscută pentru ridicarea bisericii „Sfinții Împărați” din aceeași comună.

Arhitectură moldovenească autentică

Lăcașul impresionează prin simplitatea și echilibrul său arhitectural, fiind construit în stil moldovenesc tradițional. Are formă de cruce și un element aparte: un pridvor adăugat ulterior în partea dreaptă a pronaosului, dispus pe două niveluri, cu clopotniță la etaj.

Biserica are acoperiș în două ape și, neobișnuit pentru epocă, nu dispune de turlă sau turn central. În interior, două coloane separă naosul de pronaos, oferind spațiului o notă distinctă și rar întâlnită.

Valori păstrate și pierderi dureroase

Deși inventarul actual nu include obiecte din metale prețioase sau cărți vechi de mare valoare, biserica adăpostește o piesă de patrimoniu remarcabilă: catapeteasma din lemn de tei, foarte probabil originală.

Mobilierul vechi nu s-a păstrat, cel actual fiind realizat în anul 2007. Din păcate, pictura originală a bisericii s-a pierdut în urma lucrărilor de reparație și consolidare. Localnicii își amintesc însă de frumusețea acesteia, povestind că împodobea cândva pereții sfântului lăcaș.

Monument de importanță națională

Datorită vechimii, stilului arhitectural și valorii istorice, Biserica „Sfinții Voievozi” din Fântânele a fost inclusă pe lista monumentelor istorice de clasă A, ceea ce îi conferă statutul de monument de interes național.

Astăzi, biserica rămâne nu doar un loc de rugăciune, ci și o mărturie vie a trecutului Moldovei, a credinței și a tradiției care au modelat comunitatea locală de-a lungul secolelor.f

