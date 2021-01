Cristian Ghingheș: “Tinerii sunt atuul Bacăului”

1 Ce vă motivează în viață?

Am avut norocul de a crește într-o familie care a făcut tot posibilul pentru a mă putea dezvolta astfel încât să fac ce îmi place și să îmi urmez pasiunile și idealurile până când acestea au devenit preocupări și activități din care să îmi câștig existența. Tocmai de aceea mă simt cumva dator și mă domină gândul de a da înapoi ceea ce am primit, lăsând în urmă proiecte și schimbări concrete care să îi ajute pe cei din jurul meu să trăiască mai bine și mai frumos. Am un simț al comunității foarte dezvoltat și dezordinea continuă din Bacău m-a făcut să implic încă de la 14 ani în viața publică a orașului.

Rezumați anul 2020 în trei cuvinte!

Un nou început.

2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

Oblivion este filmul care, pe cât de simplu pare, pe atât de complex în semnificații tinde să devină pe măsură ce tot îl revezi. Eu, cel puțin, sunt fascinat de producțiile care pun la îndoială condiția umană și care totodată mă pun și pe mine pe gânduri cu privire la planeta noastră, iar Oblivion conduce detașat această categorie de intrigă SF. Sigur, au contat rolul pe cinste al lui Tom Cruise și coloana sonoră principală asigurată de trupa M83.

3 Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend?

Niciun weekend nu seamănă cu celalălat pentru mine, având în vedere că pe unele le muncesc ca să fac pași în direcția propusă, iar pe altele pur și simplu le dorm după vreo săptămână extenuantă. Totuși, îmi place mult să mă plimb alături de cei dragi fie că o fac în vreun city break cu ghiozdanul după mine, fie prin Bacău cu aparatul foto la gât, dar și să fac mișcare alergând sau pedalând. Însă weekendul ideal ar fi la festival, înconjurat de energie colectivă și voie bună, la scena DJ-ilor trance.

4 Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

Nu este un secret că am făcut sport de performanță până în clasa XI-a și că am visat să ajung fotbalist. M-am trezit pe parcurs la realitate după ce am realizat singur că nu sunt talentat și că mai degrabă mă tentează latura publică, ca blogger deja activ la nivel local și ulterior ca reprezentant al elevilor la nivel județean.

5 Cum vedeți Bacăul în 5-10 ani?

Până în 2030, dacă toate proiectele pe care le demarăm în aceste prime luni de mandat vor prinde contur, Bacăul va avea o infrastructură dezvoltată în toate cartierele, cu servicii publice de calitate pentru fiecare cetățean din fiecare colț al orașului, cu multe zone verzi și cu băcăuani care să se întoarcă acasă, într-un municipiu dezvoltat, cu multe activități cultural-creative și în care respectul față de celălalt să fie la ordinea oricărui colț de stradă. Și, nu în ultimul rând, văd Bacăul în 10 ani ca fiind orașul care a spart cele două bariere teritoriale, calea ferată și râul Bistrița, rotunjindu-se spre Centura Bacău în est și spre Măgura și Mărgineni spre vest.

6 Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

N-am mai citit de vreo 5-6 săptămâni, ultima carte fiind “Despre adevăr” al lui George Orwell – foarte ușoară și contondentă totodată, cu toate că nu am înțeles de ce religiosul Baconschi este în vreun fel în măsură să îl prefațeze pe ateul Orwell în varianta tradusă în limba română. Ca recomandare, aș merge pe Charles Montgomery, cu Orașul fericit (Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design), o carte de căpătâi pentru orice funcționar, politician sau chiar cetățean care vrea să contribuie în secolul 21 la planificarea unui oraș sau a cartierului său.

7 Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

Mă tot gândesc ce să vă răspund și tocmai de aceea cred că e mai bine să fiu sincer: nu am un model concret. Însă mă inspiră personalitățile care și-au sacrificat dorințele și pornirile personale pentru un ideal mai larg, colectiv. Îmi sunt modele punctuale mai degrabă tinerii care cresc în familii cu puține posibilități spre deloc ori cu diverse afecțiuni și care, învățând și luptând cu propria lor condiție, își împlinesc visele.

8 Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

E o întrebare atât de grea încât prin orice răspuns singular aș da nu aș face decât să exclud un sport sau altul. La nivel de sporturi de masă aș miza pe alergare și ciclism, având drept dovadă statisticile locale ale aplicației Strava, în timp ce la nivel de performanță aș merge pe handbal și volei. Fotbalul vine din spate cu juniorii și copiii săi. Nu aș exclude tirul cu arcul, judo, boxul, înotul, adică diverse sporturi individuale care ne-au adus și în 2020 campioni locali. Dacă aș alege unul pentru a intra în jocul întrebării, ar fi ciclismul. Suntem mulți bicicliști și asta se vede la marșurile periodice pe care le organizăm pe străzile orașului și nu numai, iar odată cu realizarea pistelor garantez că vom fi și mai mulți.

9 Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezenta un proiect sau o cerere?

Eu sunt foarte abordabil și răspund peste tot: pe Whatsapp în scris ori pe SMS la numărul 0752.021.326, pe e-mail cristian.ghinghes@primariabacau.ro, prin comentarii sau mesaje pe Facebook ori pe blogul meu, Ghinghes.ro. E drept că nu sunt fanul vorbitului la telefon și că prefer interacțiunile scrise sau față în față – sunt mult mai structurate. Dacă un băcăuan vrea o modalitate mai oficială și structurată, audiențe țin în fiecare cea de-a treia joi din fiecare lună, însă pe probleme punctuale și localizate mi se pare mai util să mă deplasez la fața locului.

10 De ce ați intrat in politică?

Nu am intrat eu în politică ci mai degrabă a venit ea peste mine, pe nesimțite, pe parcursul anilor de blogging, studenție și activism civic în care am abordat diverse probleme ale orașului. Mai întâi am scris despre ele ca blogger, apoi am încercat să le adresez ca activist civic, iar în cele din urmă am simțit că pentru a face diferența trebuie să fiu la masa deciziilor, intrând astfel în 2016 ca independent în Consiliul Local, iar acum ca viceprimar. Politica pentru mine nu e un scop în sine, ci doar un mijloc pentru a face lucruri pentru comunitate, pentru cei care m-au trimis acolo, pentru a fructifica imensul potențial pe care îl are, cred eu cu multă convingere, Bacăul.

11 Care este viziunea dv. cu privire la guvernarea locală?

Cât mai pe scurt, la baza viziunii mele pentru Bacău se află îmbunătățirea calității vieții din oraș. Cum? Prin servicii, spații și infrastructuri publice de calitate, realizate și bine guvernate printr-o administrație publică locală transparentă, eficientă și participativă, cu structuri și facilități sociale descentralizate în cartiere, dar și cu clustere de dezvoltare pe termen lung vizând în special domenii precum natura, sportul și cultivarea talentelor tinerilor. Toate acestea, într-un teritoriu bine conectat atât cu regiunea și cu planul național, dar mai ales la nivel local, amenajat și administrat sustenabil, cu gândul la generațiile viitoare.

12 Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

Infrastructura învechită și pe alocuri subdimensionată este în clipa de față cea mai importantă problemă a orașului pe care vrem să o rezolvăm: rețeaua de apă care ne-a dat atâtea bătăi de cap, străzile fără utilități sau asfalt, drumurile peticite, trotuarele și spațiile publice neprietenoase cu pietonii și copiii, iluminatul public insuficient, școlile slab dotate etc. La polul opus, văd tinerii care în continuare se nasc și se dezvoltă în număr mare în Bacău ca pe un atu. Ei reprezintă resursă umană pentru care trebuie să facem tot ce ne stă în putință astfel încât să o menținem aici sau să o convingem să revină după efectuarea studiilor în alte orașe. Contează utilitățile și serviciile publice, dar oamenii sunt cei care însuflețesc orașul.

13 Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

Fără îndoială, cei aproape 30 de kilometri de coridoare nemotorizate din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, proiecte pentru care militez încă din 2014 și care includ piste pentru biciclete, mobilier stradal nou, amenajări verzi și căi pietonale de calitate în toate colțurile orașului. De asemenea, sper să putem începe lucrările la amenajarea în regim de faleză a malurilor celor două lacuri de care orașul nostru trebuie să profite mai mult, să finalizăm noul Plan Urbanistic General (PUG), dar și să începem să “rotunjim” Bacăul dezvoltându-l spre est și spre vest.

14 Unde vă petreceți vacanțele?

Prefer vacanțele scurte și dese decât pe cele lungi și anuale, așa că optez pentru festivaluri de muzică electronică prin țară și nu numai, pentru escapade spontane la ski și pentru city break-uri în care să descopăr culturi și bucătării noi. Îmi place mult Turcia și îmi propun ca pe termen mediu să ajung în vastul și diversul Los Angeles.

15 Vegetarian sau omnivor?

Mănânc carne de când mă știu, dar am descoperit în ultimii ani că pot avea perioade de câteva zile sau chiar săptămâni fără să mănânc carne, la capătul cărora să mă simt mai ușor și mai bine în general. Cred că dacă aș avea mai mult timp liber aș reuși să am perioade mai lungi în care să fiu vegetarian pentru că e o chestiune ce ține de diversitate pe care vreau să o asigur în alimentația mea. Nu-mi plac meniurile repetitive.

16 Vârsta

27 de ani

17 Familia

Necăsătorit (încă), dacă la asta vă referiți. 🙂

18 Profesia

Manager organizații și servicii publice

19 Studii

Am urmat facultatea de administrație publică, continuată cu master în managementul organizațiilor și serviciilor publice. Mi-am completat studiile în ultimii ani cu noțiuni de mobilitate urbană în cadrul Facultății de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”. Toate la București, anii în care am învățat fiind pentru mine un du-te-vino permanent între Bacău și capitala țării.

20 Ce nu v-am întrebat dar doriți să răspundeți?

Despre principiile după care mă ghidez. Orice am făcut până acum a avut la bază un soi de carte albă imaginară a principiilor pe care le urmez și în cadrul cărora trebuie să se încrie toate acțiunile mele. Este mult mai ușor să funcționezi, să iei decizii și să urmărești punerea lor în practică atunci când ai clar stabilită o viziune generală și niște principii care guvernează activitatea pe care o desfășori. Tocmai de aceea unii mă consideră mai “țâfnos” sau că în anumite privințe cu mine “nu se poate discuta”: pentru că nu fac derogări sau excepții de la regula general stabilită, de la lege, de la spiritul de comunitate închegată și corectă pe care vreau să îl imprim în administrație.