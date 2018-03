Concursul de ouă încondeiate a readus în prezent tradiția la Ghimeș-Făget

A treia ediție a concursului-expoziție de încondeiat ouă de la Ghimeș-Făget, organizat duminică 25 martie – Sărbătoarea Floriilor în calendarul creștin romano-catolic, a reunit aproape o sută de participanți de toate vârstele, care au expus în final aproape 500 de ouă frumos desenate cu elemente specifice acestei zone geografice. Ediția din acest an s-a remarcat prin prezența numeroasă în atelierele de încondeiat a copiilor și elevilor.

Cu doar câteva zile înaintea concursului, un coș cu ouă încondeiate la Ghimeș au fost duse, însă, chiar la Vatican, de inițiatorul concursului, omul de afaceri Pal Petru, unde au fost apreciate și binecuvântate de Papa Francisc. Duminică, ouăle binecuvântate au revenit acasă și au fost prezentate credincioșilor la biserica din localitate.

Îmbrăcați în costume populare autentice, primii concurenți care au ajuns în atelierele deschise la sediul societății Xilopal și în incinta magazinului de produse tradiționale Degustarium au pregătit primele materiale și unelte pentru încondeiat ouă. Atelierele s-au umplut rapid mai ales de tinerii din comună dornici să deprindă acest meșteșug. Nu au fost însă singurii amatori, pentru că alături de ei am văzut și bărbați și femei din comună, dar și destui copii de o șchioapă curioși să deseneze pe ouă motive florale diverse.

Doamna Veronica, din satul Coșnea, este deja o maestră în domeniu și le-a explicat ucenicilor ei cum trebuie să lucreze. „Este multă migală și multă muncă în ceea ce facem noi – spunea Veronica. Încondeiatul ouălor se face în fiecare an, dar e nevoie de obișnuință, de îndemânare. Această preocupare, această artă este tradițională la noi și de aceea vrem ca și copiii noștri să o învețe și să o ducă mai departe. Și noi am învățat de la părinții noștri, iar eu chiar de la străbunica mea”.

Desene inspirate din natură și din viața de zi cu zi

Despre cum se lucrează într-un asemenea atelier am aflat și noi chiar de la un membru al juriului concursului, Salamon Piroska. „Suprafața oului trebuie împărțită în două până la opt părți, chiar și în mai multe, în funcție de modelul care urmează a fi încondeiat pe el – ne-a spus Piroska. Modelele aplicate sunt proprii zonei Ghimeșului și sunt preluate după cele care sunt în natură: flori, frunze, chiar și steluțe. Unele modele sunt transpuneri ale imaginilor de animale sau ale unor obiecte folosite mai mult de oameni. Elevii au venit și aici să vadă cum se lucrează, dar noi cu ei facem asemenea lecții și în școli”.

Și în acest an, lângă încondeietori s-a aflat carismaticul Sarig Miklos, meșterul acum în vârstă de 65 de ani care confecționează pe loc „condeiele” de care au nevoie artiștii populari și care se numesc „chisițe”. Condeiele sunt mici și delicate. „Încondeietorii – spunea meșterul – folosesc ceară de albine, pe care scriu motivele populare. Oul se pune apoi în vopsea roșie, după care, încălzit ușor, se șterge ceara de pe el. La Ghimeș, desenele se fac pe fond roșu, iar motivele reprezintă, de regulă, trandafiri, brâie etc.”

Tot mai mulți concurenți, întrecere tot mai strânsă

Organizatorii principali ai concursului-expoziție au fost și în acest an frații Pal, Damian și Ramona. Erau când într-un atelier, când în altul, când în fața microfoanelor și a camerelor de laut vederi. „Numărul concurenților – am aflat de la Pal Ramona – a crescut de la an la an, iar competiția a devenit din ce în ce mai strânsă. Oamenii se implică și văd motivul pentru care noi trebuie să păstrăm o tradiție de mare valoare. Implicarea concurenților și atenția cu care ei lucrează pentru aceasta este tot mai mai mare”.

Pe Damian l-am întrebat despre răsplata pregătită pentru concurenți. „Premiul de popularitate – am aflat – a fost în valoare de 700 de lei, iar premiul de autenticitate, decis de cei trei membri ai juriului, a constat într-o masă din lemn masiv, oferite de firma Xilopal. Fiecare concurent-expozant a participat la concurs cu cinci ouă încondeiate, așezate pe câte un suport de lemn oferit de organizatori și numerotate pentru ca vizitatorii să poată vota setul de ouă favorit, fără să vadă numele concurentului”.

Iată, însă, și câștigătorii concursului. Premii de popularitate: I – Cătălina Nyagui; II – Margit Tankó; III Otilia Ráduly. Premii de autenticitate: I – Noémi György; II – Teréz Antal; III – Oláh Ágota.

„Tradiția s-a întâlnit din nou cu viața cotidiană de la noi. Am făcut posibil aceasta din dorința de a păstra vie simbolistica mistică a Paștelui, în care oul roșu, simbol al umanității și Învierii lui Iisus Hristos, devine motiv central în registrul tradiției spirituale”.

Petru Pal, inițiatorul Expoziției de Încondeiat Ouă