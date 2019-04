Colegiul Național „Ferdinand I” – între performanță și continuă devenire

Dedicare, plăcere, iscusință… Acestea sunt cuvintele ce definesc Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău. Având la bază profesori devotați, acest colegiu de elită reușește constant să ne surprindă cu noi performanțe ale elevilor. În cadrul anului școlar 2018-2019, s-au remarcat aproximativ 100 elevi, prin calificarea la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Dintre aceștia, având în vedere concurența acerbă la olimpiadele pe discipline, pentru calificarea la faza națională, se evidențiază elevii și profesorii lor îndrumători.

Elevi calificați la olimpiadele și concursurile naționale 2019

Pesa-Moza Anais Helen (V-a A)- educație tehnologică, prof. coordonator Puiu Liliana, Scutaru Șerban-Ioan (V-a B) – geografie, prof. coordonator Mușat Mirela, Bucur Elif-Ioana (VI-a B) – educație tehnologică, prof. coordonator Puiu Liliana, Năstuneac Ștefan-Alexandru (VII-a A) – matematică, profesor coordonator Savu Eleonora, Tanțoș Ioana (VII-a B) – calificată la 2 olimpiade naționale – limba română, prof. coordonator Roșu Roxana și biologie, prof. coordonator Bran Simona, Ichim Paraschiva -Miriam (IX-a B)- limba franceză, prof. coordonator Stanciu Florentina, Bereș Antonia (IX-a A) – religie romano-catolică, prof. coordonator Bejenaru Maricica, Prisacaru Georgiana (IX-a E) – istorie, prof. coordonator Zărnescu Nicoleta, Jugănaru Sara-Maria (IX-a E) – limba engleză, prof. coordonator Nistor Nicoleta, Pădureanu Teodor (IX-a E)- chimie, prof. coordonator Bogdăneanu Silvia, Oțetea Marian (IX-a E)- sport-șah, prof. coordonator Mihăiță Olteanu, Iacob Paul Ionuț (IX-a F) – tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), prof. coordonator Gărgăun Cătălin, Corciu Alexandru (X-a D) – limba spaniolă, prof. coordonator Roșioru Daniela, Coșa Andrei (X-a D)-Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, prof. coordonator Muraru Crina, Lădaru Carla-Ingrid (X-a E)- limba germană, prof. coordonator Briahnă Oana, Pahonțu Raluca-Ioana (X-a F)- matematică, prof. coordonator Popa Carmen, Mihăilă Antonia-Nicoleta (XI-a D), limba spaniolă, prof. coordonator Roșioru Daniela, Enea Theodora (XI-a D)- reprezentant echipă- Made 4 Europe, prof. coordonator Frânculescu Cristina, Ravariu Eugen (XI-a D)calificat la 3 olimpiade naționale – informatică, prof. coordonator Sichim Cristina; fizică, prof. coordonator Harasemciuc Nicu-Vasile; lingvistică – prof. coordonator Ceunaș Gigliola, Bogdan Denisa Ștefania, (XII-a B)- geografie, prof. coordonator Coman Mariana, Tănase Iulia-Gabriela (XII-a E)- limba germană, prof coordonator Briahnă Oana.

C. N. „Ferdinand I” este reprezentat cu succes și la concursurile MEN, faza națională: Doboș Yvonna (VII-a B)- Speak Out, prof coordonator Nistor Nicoleta, Pădureanu Teodor (IX-a E) și Hamad Al-Essa Samir (IX-a F)- Sesiunea de comunicări științifice chimie, prof coordonator Bogdăneanu Silvia, Burghelea Cristian (XI-a D) – Prosoft, prof coordonator Sichim Cristina, Ravariu Eugen (XI-a D)- Urmașii lui Moisil, prof coordonator Sichim Cristina, Pădureanu Teodor (loc I), Hamad Al-Essa Samir (loc I), Marin Cristiana, Băisan Răzvan (loc III), Vârlan Ana Maria (loc III), Oros Alexandra (mențiune) – Concurs chimie Magda Petrovanu, prof coordonator Bogdăneanu Silvia. La Concursul Interdisciplinar fizică-geografie „Ștefan Hepiteș” s-au calificat la etapa națională 20 elevi, dintre care unii au reușit să obțină rezultate bune și foarte bune, concretizate în mențiuni: Sava Alexia (IX-a B), prof coordonatori Florescu Dragoș și Mușat Mirela, Sicora Valeri (IX-a D), prof coordonatori Iftimescu Otilia și Mușat Mirela, Cornescu Tudor (X-a C), prof coordonatori Florescu Dragoș și Anghel Viorel, Iliescu Andrei (XI-a E), prof coordonatori Florescu Dragoș și Mușat Mirela. Aceiași profesori (la care se adaugă și prof coordonator fizică Vascan Nicoleta) au coordonat și elevii care au reprezentat cu cinste colegiul: Iliescu Sânziana (IX-a B), Roman Adrian (IX-a B), Roșu Iulia (IX-a B), Tătaru Alexia (IX-a B), Tătaru Nistor Alexandra (IX-a B), Sandu Ștefana (IX-a C), Hamad Al-Essa Samir (IX-a F), Marin Cristiana (IX-a F), Tanțoș Maria (X-a C), Chirilă Răzvan (X-a C), Dabija Alexandra (X-a E), Nevschi Raluca (X-a E), Văideanu Renata (X-a E), Dinu Paul (XI-a E). De asemenea, la concursurile naționale de robotică s-au obținut premii importante – First Lego League- Into Orbit – echipa Thugi Bot formată din elevi ai clasei IX-a E, Prisacaru Georgiana, Ungureanu Octavian, Pădureanu Teodor, Preașcă Iulian și Bardașu Alexandru, prof. coordonator Sichim Cristina și antrenor Burghelea Cristian (XI-a D) – premiul al II-lea; BRD First Tech Challenge, echipa colegiului Echo Pulse (formată din 13 elevi de liceu) – premiul III.

*******

Performanța este valoroasă atât timp cât în spatele rezultatelor deosebite se află relațiide prietenie și de admirație reciprocă profesor-elev.

„Cancelaria Ferdinand este preocupată, în primul rând, să promoveze și să insufle atât informații științifice, cât și principii, valori, modele comportamentale, în conștiința generațiilor, ceea ce demonstrează că la Ferdinand este ALTFEL, școala fiind destinată tuturor, nu numai olimpicilor.” (Roxana Șova, absolvent și profesor limba română Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău)

Lucrând perseverent și cunoscându-ți mentorul, efortul depus devine plăcere, căci, după spusele lui Aristotel ,,suntem ceea ce facem în mod repetat; prin urmare, excelența nu este un act, ci un obicei”. Încercând să aflăm ce presupune această satisfacție de a se califica printre cei mai buni din țară, am inițiat un scurt dialog cu olimpici ferdinandiști.

Ce reprezintă pentru tine calificarea la etapa națională?

„Anul acesta a fost pentru mine o surpriză, fiindcă am reușit să mă înving pe mine însămi. M-am calificat atât la etapa națională la biologie, cât și la limba română. Astfel, aceste calificări constituie pentru mine verigi importante în evoluția mea. Mă ajută să aflu informații în afara celor studiate la școală, să îmi dezvolt abilități ce îmi vor folosi mai târziu pentru a deveni un medic bun (referitor la olimpiada de biologie), dar și să învăț să vorbesc frumos cu oamenii, astfel încât și pe cei mai ursuzi pacienți să-i fac să îmi povestească problemele lor și să înțeleagă că încerc să-i ajut. Toate aceste olimpiade mă pregătesc pentru viața ce se va desfășura în afara băncilor școlii și vor ocupa un loc de cinste în totalitatea activităților mele școlare și extrașcolare.” (Tanțoș Ioana, clasa a VII-a B)

Ce se află în spatele acestui rezultat?

„Consider că, perceput diferit de fiecare persoană, succesul reprezintă un cumul de factori: pe lângă perseverență și multă muncă, este pasiunea și bucuria de a face ceea ce iți dorești, de a fi împlinit. Mi-a plăcut istoria dintotdeauna și pot spune că nu am avut niciodată dificultați în a memora date istorice în care s-au desfășurat diferite evenimente și nici în a face conexiuni între ele sau a stabili relațiile de cauză-efect. Importante sunt și numeroasele ore de studiu, în care am citit cât de multe cărți am putut și am încercat să absorb cât mai multe informații, știind că detaliile fac întotdeauna diferența. Prima dată am participat la Olimpiada de Istorie anul trecut, în clasa a VIII-a, reușind și prima calificare la etapa națională. Deși acum sunt la profil real, matematică-informatică, istoria a ramas, aș putea spune, «marea mea dragoste». Aceasta reprezintă materia din care am învățat că totul are atât o cauză, cât și o consecință, evenimentele petrecându-se într-o continuă legătură și influențându-se reciproc. Un rol foarte important l-a avut doamna profesoară Nicoleta Zărnescu, care m-a ajutat să înțeleg istoria ca pe o poveste, câteodată complicată, dar întotdeauna frumoasă, m-a susținut psihic și emoțional și mi-a oferit mereu încurajarea de care aveam nevoie pentru a merge mai departe si a mă ambiționa și mai tare.” (Prisacaru Georgiana, clasa a IX-a E)

Care este rețeta succesului?

„După participarea la nouă olimpiade naționale și cu încă trei la orizont, am ajuns la concluzia că, pentru a obține succesul, este nevoie de patru chei. Primul este munca, desigur, deoarece consider că nu poți realiza nimic în viață fără muncă. Al doilea este sprijinul profesorilor coordonatori pasionați: Gigliola Ceunaș (Limba Română, Lingvistică), Savu Eleonora (Matematică), Nicu Harasemciuc (Fizică) și Sichim Cristina (Informatică) m-au îndrumat și mi-au înlesnit învățarea materiei de olimpiadă. Cel de-al treilea lucru necesar este inițiativa – dacă nu încerci, nu vei putea câștiga niciodată – și cel de-al patrulea, pasiunea -dacă nu iți face plăcere să lucrezi, nu merită efortul.’’ (Ravariu Eugen, clasa a XI-a D)

„În cei peste 150 de ani de excelență, această instituție de învățământ a demonstrat în mod evident și permanent potențialul competitiv și înclinația spre un act educational de calitate, o abnegație imprimată atât de mentori-profesori, cât și de elevi-absolvenți, care au învățat în orele petrecute în acest liceu că efortul susținut cu talent și responsabilitate te definesc ca personalitate și ca evoluție individuală. De altfel, Ferdinand nu înseamnă numai olimpiade și concursuri școlare, ci înseamnă o extraordinară dăruire și pasiune din partea unor cadre didactice, părinți, absolvenți (reuniți în ALUMNI Ferdinand) de a colabora cu elevii în multiple activități și cluburi extrașcolare, de la robotică la dezbateri, de la teatru la sport, dansuri sau film/fotografie. Un efort cuantificat doar prin bucuria copiilor și satisfacția părinților care au privilegiul de a vedea cum progresul și performanța sunt, deopotrivă, încurajate, susținute și apreciate.”

Prof. Nicu Harasemciuc, directorul colegiului

„Iată de ce, a fi elev la Colegiul Național «Ferdinand I» a devenit sinonim cu performanța, pasiunea, munca și relația de parteneriat mentor-discipol, ceea ce pune amprenta pe devenirea ta ca om. Să ai curajul de a visa, de a-ți deschide aripile spre zări mai înalte, să te dezvolți și să te redescoperi, prin efort și pasiune, nu reprezintă doar obținerea unei performanțe la o olimpiadă, ci, mai mult, presupune o autoinvestigație și o provocare autentică! Și, pentru că toate astea trebuiau să poarte un nume, le spunem doar, de cinci ani, ReGala Ferdinand. Prilej de sărbătoare, întâlnire, bucurie, recompense, în care ei, elevii, au rolul principal. Mulțumim Alumni și partenerilor.” Prof. dr. Nicoleta Zărnescu, directorul adjunct

Roxana Neagu, cu sprijinul elevei Romina Neagu, clasa a IX-a A