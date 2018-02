Multimedia Coborâre cu torțe pe pârtia de la Slănic Moldova de Ioan Basca - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un cod galben de ninsori poate sa aducă și bucurii. Sâmbătă după-amiaza, la intrarea spre pârtia de schi din Slănic Moldova, nu aveai unde să parchezi. Afișele lipite, prin stațiune, anunțau turiștii că la ora 20.00, echipa SALVAMONT împreună cu JANDARMERIA MONTANĂ, organizează o coborâre demonstrativă. Cu torțe! Zăpada căzută, și efortul celor care sau îngrijit ca totul să se desfășoare în bune condiții, au readus iarna de poveste, în sufletul celor prezenți. Ultima urcare cu telescaunul a fost stabilită pentru ora 19.45. Grijă ca toți schiorii aflați pe pârtie să poată coborî în siguranță. Pârtia Nemira nu a fost gândită pentru săniuțe. Și-au găsit și ele locul… în portbagaje. Când și cel mai rătăcit schior amator a parcat regulamentar – printre curioșii care se poziționaseră deja pe latura nordică a pârtiei, puțin mai sus de punctul de urcare a teleschiului – două rachete de semnalizare au luminat cerul. O șenilată, cu lumini galbene, avertiza aventuroșii. La noi, regulile sunt făcute să fie încălcate. De dragul „selfiurilor”. În urma ei, în volte – cine mai pomenește de „Cristiane”- făcliile aprinse au șerpuit lin, flancate de sutele de telefoane care transmiteau în direct. Fotografiile au totuși farmecul lor! Scăpați de clăpari, schiorii au dus mai departe focul viu, dincolo de cimitir, pe malul stâng al Slanicului. 1 of 15 Apă acum cuminte, la ieșirea din stațiune. Acolo s-a aprins un rug al luminii. Foc de tabără pentru iubitorii muntelui. Și acela gândit să ardă făclie, nu departe de o scenă pe care au urcat artiști îndrăgiți. Un pahar cu vin fiert, la ceas de seară… și multe amintiri. Cine a venit în aceste zile în stațiunea Slănic Moldova, mai revine! 25 SHARES Share Tweet

