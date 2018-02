Sâmbătă, pe rețelele sociale, au început să fie distribuite informații referitoare la existența unor vouchere cadou în valoare de 200 de lei oferite de compania băcăuană Dedeman. “Dedeman oferă vouchere cadou. Tocmai l-am primit pe al meu. Ial pe al tău înainte că oferta să se încheie. Uite: -> http://dedeman-ro.site/ <- îmi vei mulțumi", sună unul dintre aceste mesaje, al cărui autor a fost trădat de ortografie, "ia-l pe al tău", fiind, evident, forma corectă. Domeniile de internet către care erau îndreptați doritorii de vouchere fuseseră înregistrate cu câteva zile înainte. De exemplu, dedeman-ro.site, domeniul care apare în mesajul de mai sus a fost înregistrat, conform who.is, pe 15 februarie 2018 și era găzduit pe servere din California, SUA. Evident, numele celui care l-a înregistrat este protejat cu ajutorul unui serviciu specializat, PrivacyGuardian.org. Compania Dedeman a reacționat și a postat pe pagina sa de facebook că nu oferă aceste vouchere. “Compania Dedeman nu organizează concursuri sau campanii promoționale având drept premii vouchere cadou, prin urmare vă rugăm să nu dați curs mesajelor primite pe Facebook, acestea făcând parte din atacuri de tip phishing sau alte forme de fraudare informatică. Toate concursurile vor fi anunțate prin canalele de comunicare oficiale (pagină www.facebook.com/dedeman.ro și website-ul www.dedeman.ro)”, a informat compania. 48 SHARES Share Tweet

