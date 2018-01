Ce facem în weekend?

Așteptat ca de fiecare dată cu sufletul la gură, așa cum se zice în popor, sfârșitul de săptămână ne aduce ca de fiecare dată evenimente la care suntem dornici să participăm. Pentru cei care își fac agenda de weekend după rubrica noastră trebuie să subliniem că acest sfârșit de săptămână este sub semnul zăpezii. În acest sens prima invitație este la săniuș sau schi. Dealurile din împrejurul Bacăului sunt acoperite cu strat gros de zăpadă, numai bun de bulgăreală și alergat în aer liber. Cel mai important reper din acest punct de vedere rămâne însă pârtia Nemira de la Slănic Moldova care funcționează în parametri normali. Încă de vineri, vizați sunt cinefilii care primesc doua premiere la Cinema City. În prima dintre ele îi veți pute revedea pe Gerard Butler, Jordan Bridges și Pablo Schreiber în „Frăția Hoților” („Den of thieves”), un film de acțiune nerecomandat sub vârsta de 15 ani, în regia lui Christian Gudegast. Cea de-a doua peliculă în premieră, „Ziua Decisivă” („Darkest hour”), o dramă de război în regia lui Joe Wright, îi are în rolurile principale pe Gary Oldman, Lily James și Kristin Scott Thomas. Filmul are clasificarea: Audiență Generală (A.G.). Ziua de sâmbătă, dedicată petrecerilor, va debuta de la ora 12.00 cu Festivalul Internațional de Artă „Provocarea Talentelor” ediția a XXXII-a „Sub Steaua lui Eminescu”, Campionatul de artă 2018 etapa I. Evenimentul va avea loc la MAURO’S Pub & More, Strada Banca Națională 25.

Sâmbătă seară, de la ora 20.00, Berăria cu Noroc găzduiește un concert de zile mari cu Azur și Nelu Vlad care sunt în plin Turneu Aniversar 40 de Ani. Prețul unui bilet este de 65 de lei. Tot în rândul petrecerilor de weekend recomandă „Vibes all Night" care va lua startul sâmbătă seară, de la ora 22.00, la Brasseria Cafea cu Lapte. Ca de obicei, duminica este rezervata teatrului. Astfel, cei mici sunt așteptați la Teatrul Municipal Bacovia de la ora 11.00 la spectacolul pus în scenă de actorii de la secția animație, „Albă ca Zăpada" în regia lui Geo Balint. Din distribuție fac parte actorii: Beatrice Teișanu, Laurențiu Budău, Andrea Sandu, Marian Puiu Gheorghiu, Tiberiu Gabor-Bitere, Ioan Coșa, Neagu Alina Vasilica și Mihai Chihaia. Publicul larg este invitat, de la ora 18.00, la spectacolul „Vârciorova. Carantină" în regia lui Alexandru Dabija. Asistent regie: Irina Crăiță-Mândră. Muzica și versurile: Ada Milea. Scenografia: Cristina Ciobanu. Și nu în ultimul rând, la Mixology Pub, duminică de la ora 19.00, se va juca „Microcip", un spectacol după un text de Vali Bolat. În distribuție: Radu Vasiliu, Alina Neagu, Valentin Braniște. O producție Teatrul de Kartier. Suport artist: 15 lei.

