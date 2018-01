Fosta şefă a CSM, procuroarea băcăuancă Oana Hăineală este noul şef al Corpului de Control al Ministerului Justiţiei, informaţie confirmată de magistrat, pentru Mediafax. La sfârşitul anului, magistraţii Curţii Supreme au anulat decizia Secţiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Hăineală de la Ministerul Justiţiei, la solicitarea procurorului general, măsura fiind luată în contextul anchetei privind adoptarea Ordonanţei 13. Consecinţa a fost revenirea Oanei Hăineală în cadrul Ministerului Justiţiei. Oana Schmidt

Hăineală a fost retrasă din funcţia de secretar de stat al Ministerului Justiţiei, acolo unde fusese detaşată cu avizul Secţiei pentru procurori a CSM, la cererea ministrului. Ulterior detaşării, Hăineală a sesizat şi CCR, iar Curtea Constituţională a decis că reglementarea legislativă privind detaşarea magistraţilor este neconstituţională pentru că nu precizează condiţiile încetării detaşării. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, că a numit-o pe Oana Hăineală şef al Corpului de Control al ministerului pentru că are o experienţă bogată la GRECO, ministrul precizând că se face restructurarea structurii, fiind scoase la concurs 32 de posturi vacante. Oana Hăineală este, începând cu 2009, evaluator în cadrul Grupului de state împotriva corupţiei – GRECO, organism din cadrul Consiliului Europei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.