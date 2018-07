Ce facem în weekend?

Premiere cinematografice:

Equalizer 2 (The Equalizer 2 2D). Genul Filmului: Acțiune, Crimă, Thriller. Distribuție: Denzel Washington, Bill Pullman, Pedro Pascal. Regia: Antoine Fuqua.

Mamma Mia! O luăm de la capăt (Mamma mia! Here we go again 2D). Genul Filmului: Muzical, Comedie. Distribuție: Lily James, Amanda Seyfried, Cher. Regia: Ol Parker.

Vineri

ora 16.00, Piața Tricolorului Caravana „Bergenbier Eu sunt 12” (evenimentul are loc și sâmbătă și duminică).

ora 20.00, concert folk Eugen Avram Villa Borghese

ora 23.00, petrecere „Under the Moon” cu DJ Belu, Dj Vik și DJ Pado în Summer Club.

Sâmbătă

de la ora 8.00 Cupa de vară TNT la minifotbal generația 2011 la Baza TNT.

de la ora 10.00 Weekend Fit Aerobic în Parcul Cancicov.

De la ora 18.00, expoziția de pictură „Perspective” de Ionuț Hazu la Snobbish Burger.

Duminică

ora 21.00 Concert Bere Gratis în Piața Tricolorului

Sport

Joc amical de fotbal între Aerostar Bacău și Bucovina Rădăuți, de la ora 11.00 pe stadionul Letea.

Florin Ștefănescu