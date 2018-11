Ce facem în weekend?

Premiere cinematografice:

Elliot: O poveste de Craciun (Elliot : The Littlest Reindeer 2D dubbed). Genul filmului: animație. Regia: Jennifer Westcott.

Overlord. Genul filmului: actiune, horror, mister. Distribuția: John Magaro, Wyatt Russell. Regia: Julius Avery.

Prizonieră în pânza de paianjen (The Girl in the Spider’s Web 2D). Genul filmului: crima, dramă, thriller. Distrubuție: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield. Regia: Fede Alvarez.

Teatru:

Duminică de la ora 11.00 „Aventurile lui Habarnam”, adaptare după „Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi”, de Nikolai Nosov. Dramatizare Laurențiu Blaga. Distribuție: Andreea Sandu, Neagu Alina Vasilica, Ilinca Istrate, Beatricee Teișanu, Laurențiu Budău, Tiberiu Gabor-Bitere, Andi Andriuca, Alex Giuseppe. Regia artistică: Oana Leahu.

De la ora 18.00, „Omul care a văzut moartea”, de Victor Eftimiu. Distribuție: Florin Zăncescu, Bogdan Matei, Viorel Baltag, Florina Găzdaru, Ștefan Alexiu, Daniela Vrînceanu, Alina Simionescu. Regia artistică, scenografia & adaptarea scenică: Geo Balint.

Concerte, Festivaluri, Spectacole:

Festivalul Internațional de Teatru, Muzică și Dans „Neghiniță” – Secțiunea muzica ușoară, vineri ora 12.00 și sâmbătă ora 10 la Teatrul Municipal Bacovia. Secțiunea dans, vineri ora 15.00 și sâmbătă ora 10.00 la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Gala de premiere pentru cele doua secțiuni, sâmbătă la ora 18.00 la Teatrul de Vară.

Vineri de la ora 20.00, concert Vali Boghean Band la Villa Borghese. Sâmbată de la ora 23.00 Hawaiian Party la Valhalla.

Sport:

Sâmbătă, de la ora 11.00 pe stadionul Aerostar, meci de fotbal în liga secundă între Aerostar Bacău și UTA Arad. De la ora 15.00, la Sala Sporturilor, meci de handbal masculin din Liga Zimbrilor între CSM Bacău și HC Minaur Baia Mare.

Florin Ștefănescu