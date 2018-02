Actualitate CAR FLEXICREDIT și în Bacău - servicii financiare orientate către client de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și în Bacău. După feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotărât să ofere serviciile sale și în Bacău. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și în Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București având un deosebit succes în fiecare dintre aceste orașe. Astfel, CAR Flexicredit își deschide o nouă agenție de lucru în Bacău, gata să vină în ajutorul rezolvării problemelor financiare a tuturor persoanelor care obțin venituri de natură salarială sau din pensii. Ca orice lucru de bun augur, deschiderea unei noi agenții trebuie sărbătorită și CAR FLEXICREDIT sărbătorește doar împreună cu membrii săi. La deschiderea agenției din 1 Februarie 2018 CAR FLEXICREDIT oferă primilor 50 membri înscriși împrumuturi cu o dobândă de doar 4,5% – aceasta fiind jumătate din dobânda normală a celui mai accesat tip de serviciu financiar – și anume Împrumutul Flexibil. Promoția nu constă doar în acest tip de credit promoțional, ci și în faptul că taxa de înscriere va fi redusă la 0, de la 50 lei! În Bacău, CAR FLEXICREDIT s-a deschis pe Calea Mărășești nr. 4 (lângă Primărie) În vremuri economice pline de incertitudine, oamenii care au venituri reduse sunt pe cale să compromită orice doar în scopul de a acoperi nevoile presupuse de un trai decent. De regulă, oamenii întâmpină multe probleme în rambursarea împrumuturilor, iar unii ajung chiar în imposibilitatea de a economisi sau investi. Așa se face că, de multe ori, problemele economice își găsesc soluționarea într-un credit la o casă de ajutor reciproc. CAR Flexicredit și-a început activitatea odată cu afilierea la Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc Neamț, afiliată la Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România. Astfel, CAR Flexicredit a devenit inițial sprijinul sucevenilor în ceea ce privește nevoia de împrumuturi sigure, cu giranți sau fără giranți, salariați din mediul bugetar sau din mediul privat, pensionari și pentru orice persoană care înregistrează venituri, neținând cont de vârstă, naționalitate, convingeri politice, religie sau meserie. În cazul altor instituții financiare, lucrurile stau diferit spre deosebire CAR Flexicredit, unde nu există comisioane ascunse, taxe de tranzacție, iar procentul dobânzii este unul cât se poate de corect, rezonabil și mai ales, transparent. De asemenea, rambursările se calculează la soldul împrumutului, astfel încât fiecare persoană membră să poată opta pentru rate cu dobânda descrescătoare sau egală, în funcție de preferințelor fiecăruia. Mai mult decât atât, în cazul în care sunteți considerat eligibil pentru împrumut, condițiile de rambursare se proiectează în funcție de nevoile și preferințele fiecăruia. În cazul în care o persoană membră consideră că poate achita împrumutul mai devreme, nu este nicio problema deoarece CAR Flexicredit nu ascunde taxe suplimentare sau alte tipuri de comisioane. Ce este CAR Flexicredit? Ei bine, vorbim despre o asociație destinată persoanelor fizice, salariate sau care obțin alte venituri de natură salarială. Atenție! CAR-ul este o instituție financiară nebacancară, care nu are scop patrimonial (este nonprofit) ea fiind organizată în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor asociați. De ce CAR-ul este o opțiune bună pentru un împrumut rapid? Ei bine, membrii CAR-ului se ajută între ei pentru rezolvarea problemelor financiare și participă la luarea tuturor deciziilor importante cu privire la activitatea casei de ajutor reciproc. De asemenea, CAR Flexicredit are grijă de economiile acumulate de membri la fondurile sociale proprii și oferă bonificații anuale, în condiții mult mai avantajoase decât alte instituții financiare. Cui se adresează CAR Flexicredit? Membrii acestei case de ajutor reciproc pot veni din orice domeniu de activitate. Este necesar doar obțină venituri de natură salarială sau din pensii, fără să existe restricții în funcție de vârstă, convingeri politice sau religie. Orice persoană care are vârstă de minim 18 ani poate deveni membru. Persoanele fizice care devin membri au la dispoziție un statut propriu și completează înainte de înscriere cererea, respectând în totalitatea prevederile acestuia.

În Bacău, CAR FLEXICREDIT s-a deschis pe str. Mărășești nr. 4 (lângă Primărie). Detalii despre produsele financiare ale instituției puteți afla pe www.carflexicredit.ro sau la 0760 259 588.

