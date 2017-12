Cultura Cadou de Crăciun pentru Ioan Măric de Gheorghe Baltatescu -

La sfârşit de an, artistul naiv Ioan Măric a primit cel mai frumos cadou din partea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, drept recunoaştere a talentului, expresivităţii şi calităţii artistice a lucrărilor care l-au făcut celebru. În perioada 27 ianuarie – 17 februarie 2018, pictorul băcăuan este invitat la Carnavalul de la Veneţia, cu o expoziţie personală de artă naivă, cu titlul „Ludico e carnevalesco nell'universo rurale romeno", care va expusă publicului în Noua Galerie a instituţiei culturale româneşti fondată în 1930, în binecunoscutul oraş istoric italian.