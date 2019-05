●Economie la Londra (UCL), Afaceri internaționale la Roma și Management la Cambridge, proiecte (și) la Oxford ● Viața în universul tulburător al marilor provocări ● A trăi depășind mereu limitele și a fi recunoscător pentru ceea ce eşti în fiecare moment ● „Pentru mine, România va însemna, întotdeauna, acasă” ● Lecțiile vieții și sufletul lipit de părinți ● Există un secret al succesului? ● Copilărie în universul afecțiunii, algoritmilor și operatorilor Obata.

O poveste despre responsabilitatea familiei, despre inteligență și frumusețe, despre virtuțile morale, despre succes și firesc. Este povestea Mirunei-Ioana Gîrțu, cea care-mi aduce aminte de vorbele poetului/ eseistului american Ralph Waldo Emerson: „Lumea face loc persoanei care știe exact unde merge”. Miruna și părinții săi au știut exact unde vor merge și, clipă de clipă, au procedat ca în zicerea lui Confucius: „Cel care mută un munte începe întotdeauna prin a îndepărta pietrele mai mici”…

La numai 28 de ani, Miruna-Ioana Gîrțu, absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, este o certitudine a celor care au curajul de escalada Everestul ființării. Recent, celebra revistă FORBES a inclus-o în ,,30 sub 30”, ediția mai 2019. Acum nouă ani – premoniție? –Deșteptarea îi acorda Premiul Anului, pentru excelență. Despre ultimii lauri, Miruna spune simplu: „Este o onoare să fiu selectată ca Forbes 30 sub 30; e o listă cu prestigiu internațional. Dincolo de asta, un astfel de premiu te încurajează să țintești și mai sus”.

Traseul către piscuri

A studiat Economie la Londra (UCL), Afaceri internaționale la Roma și Management la Cambridge. În timpul facultății a făcut parte dintr-o serie de proiecte, printre care un studiu de cercetare pentru o organizație internațională, un proiect de consultantă bancară și un startup. După ce a absolvit masterul, s-a alăturat unei echipe din Cambridge, cu scopul de a construi o platformă de investiții online pentru startup-uri. Între timp, compania a crescut mult, are acum propriile fonduri de investiții și peste 170 startup-uri in portfolio, din domenii diverse. Activitatea combină partea de investiții cu cea de parteneriate strategice. Pentru că a avut șansa să învețe mult într-o perioadă scurtă de timp, a decis să încerce să ajute o gamă diversă de startup-uri și în afara celor cu care lucrează la SyndicateRoom. Există o serie de inițiative din care face parte ca mentor: de la un program de expansiune internațională, condus de primarul Londrei, până la un centru de antreprenoriat înființat de Universitatea din Oxford. Locuiește la Londra.

Autoportret

„Dintotdeauna, spune Miruna, mi-a plăcut foarte mult să explorez și să descopăr lucruri noi. Am crescut înconjurată de cărți și culegeri, dat fiind că ambii părinți sunt profesori – mama de matematică, tata de fizică. (La Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău și Colegiului Național «Gheorghe Vrănceanu» Bacău; n. n., I.F.). Dincolo de un mare respect pentru educație, m-au încurajat să încerc cam toate activitățile pe care un copil le putea face în Bacău: de la dans sportiv și pictură, la tenis și karate. Plăcerea de a călători și de a interacționa cu alte culturi tot părinții mi-au insuflat-o. De mică, i-am acompaniat la conferințe, chiar și până în Japonia, pentru ca mai apoi să continui să călătoresc pe cont propriu. Până în prezent, am avut șansa să vizitez peste 30 de țări. Cred că frumusețea călătoriilor vine mai ales din faptul că îți schimbă perspectiva și punctele de referință. («Adevărata călătorie constă nu în a căuta noi peisaje, ci în a privi cu alţi ochi», Marcel Proust). Această curiozitate și dorința de a descoperi lucruri sunt foarte prezente și în viața mea de acum. De exemplu, pe plan profesional, misiunea mea principală este să identific și să susțin antreprenorii ale căror idei/ inovații au puterea să definească viitorul”.

Locuitor al universului provocărilor

„Multe dintre provocările cu care m-am confruntat până acum au fost, într-un fel, autoimpuse și sunt conștientă că asta în sine e un mare privilegiu. Mi-am dorit să studiez la cele mai bune universități din lume și să-mi aprofundez cât mai mult cunoștințele odată ce am ajuns acolo. Evident, acest lucru nu ar fi fost posibil fără mult studiu. Apoi, mi-am dorit să contribui direct la creșterea unei companii și să am multă autonomie. După un an la SyndicateRoom, am ajuns să creez și să conduc un nou departament, rol care, în schimb, presupune multă responsabilitate și capacitatea de a naviga tot felul de provocări noi”.

O zi dintr-o viață care cochetează cu excelența

„Sincer, nu prea sunt două zile la fel. Este unul dintre motivele pentru care îmi și place ceea ce fac așa de mult. Dacă ar fi să aleg două elemente recurente, aș aminti interacțiunile cu startup-uri și cele cu alți investitori, cu care colaborez, schimbând idei și oportunități. Am plăcerea să lucrez cu antreprenori care activează în domenii diverse și care își doresc să accelereze dezvoltarea startup-urilor pe care le-au fondat. De cele mai multe ori, asta presupune și o rundă de finanțare. Mulți dintre ei au misiuni puternice și ambiția de a redefini industrii întregi. E un fel de a gândi și de a vedea lumea care pe mine mă inspiră, într-o anumită măsură. Atitudinea aceasta, entuziasmul și curajul lor e molipsitor. E un ritm intens, dar și o energie pentru care, cred eu, surplusul de efort merită.”

Lecțiile vieții

„Poate suna pueril, dar cred că subestimăm importanța lucrurilor mici făcute bine. Și cum acestea se acumulează cu timpul – ca un bulgare de zăpadă rostogolindu-se mereu – devin semnificative. Avem uneori tendința să percepem progresul ca pe un salt mare de la A la B, dar de fapt sunt multe puncte intermediare pe parcurs, chiar dacă nu sunt așa de vizibile din exterior. Nu te descuraja, fii implicat în ceea ce faci zi de zi și, indiferent de contextul în care te afli, încearcă să contribui cât mai mult și să creezi oportunități – pentru tine, pentru alții și pentru întreg ecosistemul.

O altă lecție e legată de puterea educației. Cel mai bun tip de educație e cel care te ajută să gândești pentru tine și să fii rezistent în fața manipulărilor prin informații eronate. Datorită acestui fapt cred că o educație solidă îți oferă multă libertate. Mi-ar plăcea ca pe viitor, într-un fel sau altul, să susțin accesul la educație”.

Proiecte, România, chipul viitorului

„Îmi doresc să continui să susțin startup-uri în care cred și, în general, să contribui la schimbări pozitive. În viitor, mă văd oscilând între partea de investiții și proprile inițiative antreprenoriale. Dorința de a crea și construi, pe care o simt la antrepronorii cu care lucrez, e molipsitoare; e greu să rămâi imun. În mod cert, nu exclud posibilitatea de a mă întoarce în România. Până când vine momentul potrivit, mi-ar plăcea însă să pot să ajut cât mai mult comunitatea antreprenorială din România. Pentru început, fac parte dintr-un proiect, împreună cu alți patru români, care sper să crească frumos. Proiectul e direct legat de susținerea profesionistilor care își doresc să înceapă un startup cu potențial global, pornind din România. Locuiesc în Anglia de nouă ani, am dublă cetățenie (română și britanică), dar România va fi întotdeauna acasă, poate nu ca domiciliu, dar la un nivel profund care transcede ideea de locație. Vreau să cred că viitorul României va fi definit de inovație și de potențial realizat.”

Mentori, pasiuni, suflet lipit de părinți

„Nu am un singur mentor, dar cred că, într-o anumită măsură, dacă abordezi interacțiunile și relațiile cu alți oameni într-un mod deschis, ai tot timpul câte ceva de învățat de la persoanele care te înconjură. Pasiuni? Cititul și cinematografia sunt două din pasiunile cu «vechime». Arta culinară e o apariție nouă. Dacă ar fi să mulțumesc cuiva care m-a ajutat să-mi depășesc limitele? Cu siguranță, părinților. Ei mi-au dat încredere în mine, încă de când eram mică, și m-au încurajat ca să nu mă mulțumesc cu puțin. Bineînțeles, trebuie să existe un echilibru între a-ți împinge limitele constant și a fi recunoscător pentru cine ești. Vreau să continui să cresc, dar și să apreciez prezentul.”