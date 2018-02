Top Story Anul investițiilor de Razvan Bibire -

Dacă anul 2017 a fost anul proiectărlor, anul 2018 va fi anul investițiilor, a anunțat primarul municipiului Bacău, într-o conferință de presă susținută astăzi. Deși spune că nu este foarte fericit având în vedere modificarea legislației care a dus la o scădere a bugetului, primarul Necula consideră că anul acesta municipalitatea va reuși să pună în practică multe din investițiile proiectate anul trecut. “Noi mergem pe o filosofie bugetară axată pe două căi: pe de o parte, investițiile pe care ni le-am asumat în 2017 și, pe de altă parte, investițiile necesare executării celor 47,85 milioane de euro pe care Uniunea Europeană i-a pus la dispoziția Bacăului”. Municipiul Bacău a alocat pentru investiții 54 de milioane de lei, iar banii de la UE vin din cele două mari proiecte de finanțare: 40,85 de milioane de euro pe axa de mobilitate urbană și 7 milioane de euro, câștigate de Grupul de Inițiativa Locală pentru zonele defavorizate Letea și Izvoare. Ce se va face cu banii? Priorități pentru muniicpiul Bacău și pentru planul de investiții sunt Rezerva de apă, obiectiv care deja a fost pus la licitație pe SEAP, Închiderea inelara a magistralelor de termie – pentru că o eventuală avarie să nu mai lase cartiere întregi fără căldură, consolidarea blocurilor cu rism seismic sau achiziția Hotelului Central. În actualul sediu al Stării Civile se va crea un Centru de informare pentri cetățeni, unde băcăuanii vor putea găși informații sau vor putea depune documente. Se vor construi patru noi creșe și grădinițe: la NV Karpen, la Școala Mihai Drăgan, în Serbanesti și la Grădinița 18. La Grădiniță 27 de pe Alecu Russo se vor construi două noi spații. Se vor reface 40 de locuri de joacă și se vor construi alte patru complexe. “Anul acesta intenționăm să scoatem terenurile de sport în cartiere. Vrem să construim cel puțin două terenuri de sport cu nocturnă și camere de supraveghere, terenuri care vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor, plus un balon multifuncțional de fotbal”, a mai punctat primarul Necula. Se au în vedere și terenurile de sport de la Școala 10, Mihai Drăgan și de la Colegiul Economic precum și refacerea Sălii de Sport de la Liceul Sportiv. Tot în acest an se preconizează să se construiască sensurile giratoriu din cartierul Serbanesti, să se finalizeze Insula de Agrement și se fac demersuri pentru continuarea decolmatării Lacului Bacău. Spitalul Municipal

Primarul Cosmin Necula a spus că s-a finalizat proiectarea complementarității dintre Spitalul Județean și Spitalul Municipal, astfel încât cele două unități să formeze una singură: Spitalul de Urgență Sfânta Maria. “În maximum o luna vom primi avizul din partea Ministerului Sănătății după care se va scoate la licitație ceea ce a rămas de executat”, a spus primarul Cosmin Necula. Alte proiecte

– se are în vedere relocarea Stației de Salvare, care să fie mutată în zona ISU, pe Milcov. Pe actualul loc al Stației de Salvare ar urmă să se realizeze o zona de parcare

– se vor realiza trotuare în Șerbănești, în zona străzilor Tecuciului, Calea Romanului

– un pod destinat pietonilor și bicicliștilor este preconizat a se realiza între Insula de Agrement și malul stâng al Bistriței

– se vor moderniza stațiile de autobuz și se vor integra sisteme de afișaj electronic care să anunțe timpul de sosire al autobuzelor

– se finalizează proiectarea pentru refacerea Stadionului Municipal

– începe modernizarea sistemului de iluminat public; vor fi montate 300 de corpuri de iluminat cu LED în zona străzilor Bicaz, Aleea Proiectantului, str. Electricienilor

– se va crea un Dispecerat urban pentru siguranța traficului și se vor monta camere de supraveghere în oraș.

– toată zona în care se află modulele comerciale din parcarea de la Piață Centrală va fi refăcută pe un proiect de imobil cu parter și etaj. 117 SHARES Share Tweet