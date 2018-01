Cronica rutiera Accident rutier în municipiul Onești pe DN 12A de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, la ora 12:03, pompierii salvatori oneșteni au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Onești, pe drumul național DN 12A. Imediat, la locul evenimentului rutier s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Sosiți la fața locului pompierii militari au constatat că, în accidentul rutier a fost implicat un autoturism, înmatriculat în județul Bacău, care s-a răsturnat în afara părții carasabile. În urma evenimentului a rezultat o victimă conștientă, un bărbat, în vârstă de 65 de ani. Pacientul, acuza dureri la nivelul torecelui, fiind preluat de echipajul SMURD și transportat la Spitalul Municipal Onești. Salvatorii au deconectat bornele de la acumulatorul autoturismului și au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. 1 of 4 FOTO: ISU Bacău 12 SHARES Share Tweet

