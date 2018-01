Până pe 20 martie, tinerii pasionați de cinematografie se pot înscrie pentru participarea la cea de-a șasea ediţie a Festivalului Super, un eveniment realizat integral de adolescenţi. Dacă ai între 14 și 19 ani și ești la liceu, trimite-ne filmul tău completând următorul formular de pe site-ul Super:

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2018/01/03/inscrie-ti-filmul-la-super-2018/ Regulamentul complet se află pe site. Deadline: 20 martie. Iar dacă nu ai regizat încă niciun film, acesta e semnul pe care îl așteptai! Pune mâna pe cameră și nu uita – nu e prea târziu să-ți începi opera acum! “Super nu e doar un festival de film care are loc patru zile, odată pe an. Super sunt adolescenții care stau înainte și după ore să încheie parteneriate, să facă fundraising, să scrie comunicate de presă, să selecționeze lucrările care vor avea contact cu publicul. Super sunt adolescenții care așteaptă special call-ul de înscrieri ca să se apuce să filmeze scurtmetraje. Super sunt adolescenții care ajută să răspândească filmele din festival în toată țara. Super e un mediu propice pentru a cultiva pasiunea cinematografică, creat de adolescenți, pentru adolescenți. Super e o comunitate. Și comunitatea asta se va tot extinde, așa ca până acum.”

– Ioana Bogdana Neagu, organizator al festivalului SUPER. Super este primul și cel mai mare festival din România unde se proiectează filme făcute de adolescenți. La Super au loc, în afară de proiecții: ateliere, concerte, expoziții și cursuri de film, toate încurajând arta făcută de tineri. Prima ediție Super a avut loc la Cinema Studio în iunie 2013, cu 7 scurt-metraje realizate de 5 tineri regizori, o echipă de 3 oameni și un public de 100 de persoane. La ediția a 5-a, la Cinema Elvira Popescu, am avut peste 50 de scurtmetraje naționale și internaționale, ateliere de film și fotografie, 3 proiecții Super Warm-Up, o expoziție de artă și petreceri. În 2017, cu ajutorul a 16 ambasadori, Super a ajuns în 12 orașe: Bacău, Gura Humorului, Brăila, Focșani, Tulcea, Piatra-Neamț, Brașov, Constanța, Alexandria, Adjud, Craiova, Lugoj, în care au avut loc 13 evenimente: 2 workshop-uri și 11 retrospective. În total, la evenimentele Super în țară au participat peste 500 de persoane. Regulamentul pentru înscrierea scurtmetrajelor și informații suplimentare despre festival se găsesc și pe:

Pagina de Facebook: facebook.com/superadolescentii

Site-ul SUPER: www.superfestival.ro

