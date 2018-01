Luni dimineaţă, o femeie de 50 de ani a fost rănită în urma unui accident rutier, produs pe strada 9 Mai, în zona Pieţei Centrale, din Bacău. Aceasta se angajase în traversarea regulamentară a străzii pe marcajul pentru pietoni, când a fost acroşată şi accidentată de un autoturism, condus de un tânăr de 23 de ani, din Hemeiuş, care, spun poliţiştii, nu a respectat culoarea roşie a semaforului electric. Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la spital. Oamenii legii l-au testat pe conducătorul auto cu etilotestul, iar aparatul a arătat că avea o alcoolemie de 0,50 mg/l în aerul expirat, în continuare fiind efectuate cercetări pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. 75 SHARES Share Tweet

