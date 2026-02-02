Acces gratuit la muzeele Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” și în 2026

Accesul gratuit la muzeele aflate în subordinea Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” va continua și în anul 2026, ca urmare a hotărârii ordonatorului de credite, Consiliul Judeţean Bacău, a declarat Gabriela Gurău, managerul instituției.

Potrivit acesteia, publicul este invitat să viziteze, fără taxă de intrare, expozițiile permanente și temporare găzduite de Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, Vivariul Bacău, precum și de Casa Memorială „Ion Borcea”.

„Vă așteptăm să ne vizitați”, a transmis managerul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”, subliniind că menținerea accesului gratuit are ca scop creșterea interesului publicului pentru educația științifică și culturală.