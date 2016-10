Zeci de interventii ale pompierilor in urma precipitatiilor abundente

In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele zile in judetul Bacau, dar in special in cursul zilei de miercuri, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost solicitati sa intervina in mai multe localitati, unde oamenii aveau probleme. În comuna Glavanesti, 16 gospodarii au fost inundate.

Apa a intrat in curti, beciuri sau anexe, locuintele nefiind afectate. Circa 20 de militarii au fost prezenti si joi in localitate cu motopompe si au continuat sa-i ajute pe sateni. La Podu Turcului s-a inundat drumul, in cartierul Danceni, dar problema a fost rezolvata de autoritatile locale, pompierii au scos apa din curtile inundate, iar voluntarii de la Serviciul pentru Situatii de Urgenta au incarcat 500 de saci cu nisip pentru protejarea gospodariilor.

Nici municipiul Bacau nu a fost ocolit. Pe strada Chimiei s-a inundat carosabilul, pe strazile Mioritei si Fagaras s-au inundat subsolurile a doua blocuri, iar pe strada Pictor Andreescu apa a intrat in subsolul Scolii nr. 10.

Pompierii au intervenit aici de doua ori, interventia fiind incheiata abia vineri dimineata la ora 2.00. Aproape toata noaptea s-a lucrat si in satul Lunca Dochiei, din comuna Urechesti, pentru saparea unor santuri si indiguirea cu saci de nisip pentru ca apa sa nu ajunga in curtile oamenilor.

La Stefan cel Mare s-a inundat carosabilul, dar si doua curti, iar la Gioseni s-a facut o bresa intr-un canal colector pentru ca cele noua case aflate in zona sa nu fie inundate. Pompierii au mai fost solicitati si in comunele Cotofanesti, Sascut, Corbasca si Buhoci, pentru a scoate apa din curti.

Hidrologii au actualizat joi avertizarile de ploi. Astfel, codul galben se mentine vineri pâna la ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad si afluenti.

De asemenea, codul portocaliu a fost in vigoare ieri pe Tutova, Zeletin si afluentii mici de dreapta ai Bârladului. Hidrologii au anuntat si ca s-au inregistrat debite insemnate cantitativ, maxima fiind statia hirdometrica Racaciuni – 136 litri/mp. Cu toate acestea, acestia au facut mentiunea ca nu s-au atins cotele de aparare.