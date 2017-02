Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, o informare meteo de frig și nopți geroase, în special pentru estul și sudul țării, valabilă până marți, 14 februarie. Potrivit sursei citate, în perioada 9 — 14 februarie, vremea va deveni deosebit de rece în majoritatea regiunilor, dar mai ales în est și sud, unde temperaturile maxime se vor menține preponderent negative. Nopțile vor fi geroase la începutul intervalului (în noaptea de joi spre vineri, 9/10 februarie) mai ales în Moldova și în depresiunile intramontane, apoi, local, și în Muntenia, Oltenia, Transilvania și, izolat, în celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor situa, în general, între—17 și—10 grade, mai scăzute, sub—22 de grade, îndeosebi în depresiunile din estul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. „În cursul zilei de joi (9 februarie) vor mai fi ninsori slabe cantitativ în Moldova, Muntenia și Oltenia, precum și în zonele de munte, iar vântul va avea unele intensificări în regiunile sudice, spulberând trecător zăpada. Pe arii restrânse în sud-est vor mai fi depuneri de polei”, precizează ANM, adăugând că, în funcție de evoluția meteorologică, prezentul mesaj va fi actualizat. AGERPRES 68 SHARES Share Tweet

