Slănic-Moldova: „Legendele Nemirei", la prima ediție de Silvia Patrascanu Primăria Slănic-Moldova, Consiliul Județean – Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont (SPJPTCAS) și Asociația „Prietenii Slănicului", în parteneriat, au organizat sâmbătă, 8 iulie, prima ediție a Concursului de alergare montană „Legendele Nemirei". „Traseul ales pentru această cursă de alergare străbate culmile Nemirei, o zonă mai puțin utilizată de turiști, motiv pentru care aceștia se bucură de peisajele naturii în stare naturală, a explicat Romulus-Dan Busnea, SPJPTCAS. Traseele au fost marcate în proporție de 90 la sută, iar în zonele în care acestea lipseau sau erau deteriorate s-a intervenit cu mijloace specifice de direcționare: bandă de plastic, indicatoare." Au existat și porțiuni neamenajate și neprotejate, drumuri forestiere, pante cu înclinare mare și zone accidentate etc. Porțiuni din traseu trec prin pajiști, zone împădurite și tăieturi, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, grohotișuri, jnepenișuri). Concursul de alergare montană „Legendele Nemirei" 2017 este o competiție de alergare montană, contracronometru, individuală, care a cuprins două probe: cros și maraton.

Evenimentul se va încheia cu o petrecere și un concert folk. Vom reveni cu numele câștigătorilor. Cros: Lungime aprox 11 km cu diferență pozitivă de nivel de 700 m. Startul este din Parcul central al stațiunii Slănic-Moldova si urmează traseul: Parc central – Valea Slănicului – Muntele Dobru – Valea Dobru – Muntele Cerbul – Părtia de schi Nemira – Parc central. Maraton: Lungime aprox. 42 km cu diferență de nivel pozitivă de 2.410 m. Startul este din Parcul central al stațiunii Slănic-Moldova si urmează traseul: Parc central – Valea Slănicului – Valea Pufu – Valea Dofteana – Muntele Cleja – Valea Ciunget – Culmea Ciungetului – Vf. Nemira Mare (1.649 m) – Saua Nemira – Vf. Nemira Mică (1.627 m) –Vf. Șandru Mare (1.640 m) – Culmea Căprioarei – Muntele Dobru – Valea Dobru – Muntele Cerbul – Părtia de schi Nemira – Parc central.

