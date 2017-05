Economie Proprietarul Dedeman propus de ziaristi ministru al Economiei de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dragos Paval, unul dintre cei doi proprietari ai companiei Dedeman Bacau, a fost propus de Ziarul Financiar pentru portofoliul de ministru al Economiei in viitorul guvern de tehnocrati condus de premierul Dacian Ciolos. Pentru acelasi minister au fost facute trei propuneri, intre acestea fiind si Dragos Paval – Dedeman. „Noi ne uitam spre business” – au titrat cei de la Ziarul Financiar articolul in care au inserat lista de propuneri si motiveaza alegerea pentru Dragos Paval prin rezultatele firmei sale: „este cel mai puternic antreprenor local, reusind sa puna bazele lantului de magazine de bricolaj Dedeman, cu afaceri de 765 mil. euro anul trecut, în crestere cu 26% fata de 2013. Compania a obţinut un profit de aproape 100 mil. euro, cu 44% peste nivelul din 2013.” Ziaristii sustin ca astfel de oameni, fara sa iasa în fata, au stiut sa treaca demni prin criza economica, au gasit resursele de crestere, dar si pe cele de restructurare atunci când organizatiile lor erau supradimensionate. 4.5k SHARES Share Tweet

