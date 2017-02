Descoperire șocantă, în cursul zilei de miercuri, 22 februarie, în cartierul Gherăiești din Municipiul Bacău: sute de kilograme de fecale de câine, paie și mâncare pentru câini au fost găsite pe malul canalului care face legătura dintre lacurile Lilieci și Bacău, arii naturale protejate, aflate în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău. Descoperirea a fost făcută de înșiși membrii CRE, aflați în ziua și zonele amintite, într-o acțiune de rutină. Aceștia, obișnuiți de altfel să găsească deșeuri pe malurile apelor și să ecologizeze zonele, au rămas totuși frapați de identificarea a peste o sută de saci umpluți cu fecale de câine, saci cu paie și saci cu mâncare pentru câini pe malul canalului. Voluntarii CRE au sesizat de urgență Poliția Locală și Garda de Mediu, cele două instituții urmând să facă cercetări potrivit atribuțiilor ce le revin. 1 of 3 Întrebați dacă au vreo suspiciune în ceea ce privește un posibil făptuitor, membrii CRE Bacău au declarat un ”nu” hotărât, rezumându-se doar la a posta pe pagina de Facebook a organizației, fotografii cu sacii cu fecale. ”Nu avem nimic mai mult de spus față de cele postate deja, nu avem nici o suspiciune, asteptăm să vedem dacă cei care aruncă sute de kilograme de rahat de câine pe malul Bistriței pot fi identificați și sancționați”, au spus reprezentanții CRE Bacău. 26 SHARES Share Tweet

